NATTENS NYHETER: Ny utryckning till branddrabbad skola • Varning för snöfall i dag • Haveri på E16

Lastbilsolycka ställer till problem på E16 – vägen blockerad vid länsgränsen. E16 har stängts av längs en kortare sträcka mellan Falun och Hofors efter att en lastbil sladdat in i vajerräcket i Ryggenbacken under natten. Föraren chockades vid olyckan, men ska ha klarat sig utan allvarligare skador. Trafiken leds om via Avesta.

Snöfall under natten och morgonen – klass 1-varning utfärdad. Cirka fem centimeter snö väntas falla i Dalarna under natten mot onsdag och onsdagsmorgonen. Vädervarningen gäller också Gävleborg.

Räddningstjänsten ryckte ut till branddrabbad skola. Räddningstjänsten larmades till Hälsinggårdsskolan i Falun på tisdagskvällen om ett utsläpp av farligt ämne utomhus. Några personer som befann sig vid skolan såg ungdomar sprida ut vätska på en bänk i närheten och slog larm.

Förare blev osams efter mindre krock i Rättvik. En mindre trafikolycka av internationell karaktär inträffade i centrala Rättvik på tisdagskvällen, skriver polisen. Förarna i de båda bilarna var utländska medborgare, på besök från skilda håll i världen. De hade olika meningar om vem som egentligen var vållande till olyckan. En anmälan till polisen kommer att göras.

Skomakaren ser tillbaka på lång karriär – hantverksyrket fortfarande i tiden: ”Ser bara en ljus framtid”. En gång i tiden fann du en skomakare i var och varannan by. Numera är det inte ens en handfull skomakare kvar i hela Dalarna. Men en av dem som enträget sliter på är Kjell Helin som driver Siljans skomakeri som funnits i över sex decennier. "Du vet aldrig vad folk kommer in med och vill att man ska fixa", säger Kjell Helin, som lagar såväl skodon åt Tomteland som benskydd åt Mora IK.

Fartfyllt, chansrikt och snygga mål – men förlust för Mora mot effektivt Tingsryd. Det blev förlust med 3–5 för Mora borta mot Tingsryd. MIK prov på att anfallsspelet blir allt bättre och debuterande Brendan Ranford imponerade direkt. Men laget har fortfarande en del att jobba på när det gäller spelt i egen zon.

