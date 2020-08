NATTENS NYHETER: Mystiska smällar och bråk • Personrån polisanmält • Fartdåre i Vansbro utreds för rattfylleri

Nattens nyheter

Slagsmål och mystiska smällar under natten – man kördes till sjukhus efter misstänkt rån. Polisen hade en relativt lugn löningsfredag i Dalarna, utan grövre brott och frihetsberövanden. En man stoppade dock en förbipasserande polispatrull för att få hjälp och anmäla att han blivit rånad.

Bilist misstänks ha kört rattfull i hög hastighet genom centrum – allmänheten larmade polisen. En uppenbart berusad bilist ska enligt vittnen ha kört i mycket hög hastighet genom centrala Vansbro. Allmänheten reagerade och larmade genast polisen.

Hedemorabo nekades socialbidrag – förlorade tvisten i domstol: "Ingen nödsituation". En man i 20-årsåldern nekades försörjningsstöd av Hedemora kommun för maj månad och överklagade beslutet. Tvisten avgjordes i Förvaltningsrätten i Falun, som gav kommunen rätt.

Olle Ekman: "Skicklig uppvisning av Gadd". Under slutet av augusti och en bit in i september siktar Borlänge Live på att arrangera en rad spelningar på utescenen Athena nära Cozmoz. De kallar arrangemanget för ”coronasäkrade konserter”. Under fredagskvällen var Eric Gadd först ut att uppträda – som vanligt under de numera välkända restriktionerna på högst 50 personer.

Johnny Cash återupplevs på Falu fängelse: "Det är snart 48 år sedan han spelade på Österåkeranstalten". För 48 år sedan spelade Johnny Cash på Österåkeranstalten utanför Stockholm. En av många fängelsespelningar som världsstjärnan gjorde på 60-talet. På lördagen blir det en till fängelsespelning med Cashlåtar, nu med Casper Ingels och Arvid Swedrup.

Mardrömspremiär för Antonio Lindbäck i VM-serien. Det höll på att bli en svensk mardrömskväll i speedwayens VM-premiär. Fredrik Lindgren höll på att krascha ur sig – och Masarnas Antonio Lindbäck tog bara en poäng på hela kvällen.

