NATTENS NYHETER: Manfall i Leksand • Trafikproblem i Mora • Inbrott i Orsa

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Nedkörd trafiksignal i Mora ställer till trafikproblem. Det rådde trafikstörningar i Mora på tisdagskvällen.

Inbrott i Orsa – tog sig in via altandörr. En bostad i området Viborg, I Orsa, drabbades under tisdagen av ett inbrott.

Sport

Förklaringen bakom stora manfallet – därför blev halva LIF–truppen kvar hemma mot Örebro: "Kan inte säga att det var medvetet". Leksand åkte till Närke med plus tre debuterande juniorer. Man gjorde dock minus tio man från den ordinarie truppen. En konsekvens som enligt Per-Erik Eklund inte ska ha varit något medvetet val för att vila spelare.

Ha en trevlig dag!

