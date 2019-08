NATTENS NYHETER: Larm om skogsbrand utanför Avesta – men räddningstjänsten hittade ingen eld

Nattens nyheter

Larm om skogsbrand utanför Avesta – räddningstjänsten återvände utan att finna någon eld. Klockan 22.35 mottog SOS ett larm om en misstänkt skogsbrand utanför Avesta. Inringaren ska ha sett grå rökutvecklingen från träden

Morgonens toppnyhet

Här är Dalarnas mest lönsamma Coop-butiker – och den som går sämst. Matjätten Coop ökar sin försäljning i Dalarna. Mest lönsamma är butikerna i Orsa, Grängesberg och Norra Backa i Borlänge. Sämst går det för Coop i Avesta.

Sport

Fotbollsplaner inomhus och klätterhall öppnas i Falun – i helt ny sportanläggning: "Det sociala ska ligga i fokus". En helt ny sportanläggning kommer att fylla den gamla Scaniafabriken. Tre fotbollsplaner, en klätterhall och ett stort socialt engagemang.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med DT) eller mejla tips@dt.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

► DT.se ► E-tidningen Falu-kuriren ► E-tidningen Nya Ludvikatidning ► E-tidningen Borlänge Tidning ► E-tidningen Södra Dalarnas Tidning

Följ oss på sociala medier

►Facebook ► Twitter

Ha en trevlig dag!