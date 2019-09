NATTENS NYHETER: Försvunnen man söks av polis • Bilist tros ha somnat bakom ratten – körde in i mitträcke • Villabrand söder om Söderbärke – startade på vinden

Nattens nyheter

Polisen söker försvunnen man i Rättvik. Polisen har under natten till måndagen sökt efter en försvunnen man i Rättvik som senast sågs på söndagen. Mannen är i 55–årsåldern.

Vindsbrand bröt ut i villa söder om Söderbärke. Räddningstjänst och polis larmades till en brand i en villa mellan Söderbärke och Fagersta under natten till måndagen. Enligt uppgifter från räddningstjänsten ska det ha brunnit i bjälklagret mellan övervåningen och vinden.

Bilist körde in i mitträcket på riksväg 70 norr om Säter: "Föraren har troligtvis somnat bakom ratten". Sent på söndagskvällen inträffade en trafikolycka på riksväg 70 strax norr om Säter. En bil med två personer körde in i mitträcket.

Morgonens toppnyhet

Martin: "Man är ju så otroligt rädd att någon ska bli arg". Hon glömmer aldrig när sonen berättade. Idag är Camilla Hagman och maken Fredrik i ledningen för nätverket Stolta föräldrar till hbtq-barn i Dalarna. Alla föräldrar reagerar inte med kärlek när barnen öppnar upp sig, erfar hon.

Sport

Strafförlust när isproblem stoppade Borlänges genrep efter två perioder: "Tror stenhårt på den här gruppen". Efter två intensiva perioder, och med 2–2 på resultatavlan, fick Borlänges genrep mot Östersund stoppas på grund av isproblem. I stället beslutade lagen att avgöra matchen med en straffläggning, som Borlänge förlorade.

Emil Forsberg räddade poäng för Sverige i EM-kvalet – som spelade oavgjort mot Norge. Sverige mot Norge i EM-kvalet på söndagen blev en jämn historia. Efter att Emil Forsberg gjort mål kvarten in i andra halvlek, fick lagen dela på poängen.

Misstag, petning och viktig kvittering – här är fem heta snackisar efter Sverige–Norge. Sverige låg under men kom tillbaka och tog en poäng mot Norge efter att Emil Forsberg kvitterat i den andra halvleken. Här listar sportens Oskar Lund fem heta händelser kring matchen.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med DT) eller mejla tips@dt.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

► DT.se ► E-tidningen Falu-kuriren ► E-tidningen Nya Ludvikatidning ► E-tidningen Borlänge Tidning ► E-tidningen Södra Dalarnas Tidning

Följ oss på sociala medier

►Facebook ► Twitter

Ha en trevlig dag!