NATTENS NYHETER: Förarhytten på lastbil förstörd i brand – blev totalstopp i trafiken flera timmar

Nattens nyheter

Lastbil började brinna under färd – föraren hann ta sig ut när hytten totalförstördes. En dragarbil började plötsligt brinna under färd i höjd med Evertsberg sent på tisdagskvällen. Föraren kunde sätta sig i säkerhet men hytten totalförstördes.

Morgonens toppnyhet

Framgångsrik lärlingsutbildning där eleverna tillbringar minst halva tiden på en industri: ”Det var på tiden”. Svensk industri söker efter arbetskraft med både ljus och lykta. Därför är det glädjande att industriprogrammet i Mora vaknat ur en lång dvala och satsar nu på lärlingsutbildningar där minst hälften av utbildningen sker på ett företag.

Sport

Ny blytung seger för Masarna – körde ifrån Dackarna på hemmabanan. Nederlagstippade inför säsongen. Masarna kunde inte bry sig mindre. I förra veckan knäckte man guldkandidaten Smederna på bortaplan – och under tisdagen följde Avestalaget upp skrällen med att besegra ännu en förhandsfavorit: Masarna-Dackarna 53–37.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med DT) eller mejla tips@dt.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

► DT.se ► E-tidningen Falu-kuriren ► E-tidningen Nya Ludvikatidning ► E-tidningen Borlänge Tidning ► E-tidningen Södra Dalarnas Tidning

Följ oss på sociala medier

►Facebook ► Twitter

Tipsa Avesta Tidning

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med Avesta Tidning? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med AT) eller mejla redaktionen@avestatidning.com.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

► AT.se ► E-tidningen Avesta Tidning

Följ Avesta Tidning

► Facebook ►Twitter

Ha en trevlig dag!