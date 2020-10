NATTENS NYHETER: Förare på fyrhjuling spårlöst borta norr om Falun • Våldsam man gripen i Hedemora

Nattens nyheter

Man mystiskt försvunnen på fyrhjuling norr om Falun. Mannen ska senast ha setts vid sjutiden på fredagskvällen. Runt midnatt kom ärendet in till polisen. – Han ska ha försvunnit på en fyrhjuling norr om Falun, säger Jens auf der Heide vid polisen.

Våldsam man greps av polis utanför Hedemora – misstänks för kvinnomisshandel. Under fredagskvällen larmades polisen till en bostad utanför Hedemora. Ett bråk hade urartat. – Vi har gripit en man som misstänks för misshandel, säger Jens auf der Heide vid polisen.

Kvinna låste in sig för att inte bli slagen – sambo greps i bostaden av polis. Sent på fredagskvällen larmades polisen till adress utanför Vansbro. Ärendet gällde våld i en nära relation. En kvinna uppgav att hon tvingades låsa in sig för att undvika slag.

Kollision på Korsnäsvägen – två ambulanser larmades. Strax före halv två inträffade en trafikolycka utanför Falun på Korsnäsvägen. Två fordon var inblandade i olyckan.

Sport

Amnérs kritik – mot domarna: "Inte ens nära hans skridskor". Viktor Amnér drog på sig en utvisning vilket ledde till Tingsryds 2–1-mål. Efteråt var MIK-backen minst sagt besviken och tyckte att utvisningen var felaktig. – Jag tycker det är lite konstigt, säger Amnér.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här, ring 023-936 82 eller mejla tips@dt.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: DT.se • E-tidningen Falu-kuriren • E-tidningen Nya Ludvika Tidning • E-tidningen Borlänge Tidning • E-tidningen Södra Dalarnes Tidning

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter