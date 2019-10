NATTENS NYHETER: Förare överraskad under färd – bilen började brinna • Kroggranskningen fortsätter

Nattens nyheter

Bil började brinna under färd – släcktes snabbt av räddningstjänsten. Räddningstjänsten larmades till en bilbrand i Bjursås norr om Falun strax före midnatt. Det ska ha börjat ryka under motorhuven under färd.

Lista: Så går nöjeskrogarna i Dalarna – "Livescenen och musikklubbar slåss hårt för sin överlevnad". Många miljoner i omsättning men desto mindre i vinst. Dalarnas nöjeskrogar får många besökare, men genomför en svår balansakt i att tillfredsställa med ett bra utbud, och överleva ekonomiskt. "Det finns ett antal säkra artister som vi vet drar fullt hus. Men ibland vill vi och måste vi prova på nya artister. Oftast går konserterna ihop, men de gånger det blir fel så slår det väldigt hårt", säger Lars Ekelund, ägare av rockklubben Lilla Helfvetet i Mora.

Här är Brages osannolika matchhjälte – i höstrusket: "En match för islänningar". Det blåste och hällregnade – då klev Bjarni Mark Antonsson, 23, fram med två blytunga Bragemål i den allsvenska jakten. "En match för islänningar. Det hade gärna fått vara kallare än så här", jublar mittfältaren efter 3–2 mot Frej.

