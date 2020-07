NATTENS NYHETER: Förare ännu på fri fot efter polisjakt • Bilar sattes i brand

Nattens nyheter

Bil började brinna under färd i Falun – begränsad framkomlighet på vägen. Under lördagskvällen larmades räddningstjänsten till en fordonsbrand på väg 896. En personbil började brinna under färd strax söder om Sörskog men ingen person skadades vid händelsen.

Polisjakt i Hedemora slutade i trafikolycka – föraren sprang från platsen. En polisjakt ägde rum under kvällen i Hedemora. Förföljandet slutade i att föraren voltade med bilen och sprang ifrån platsen. På söndagsmorgonen är föraren fortfarande på flykt. "Det är en ganska stor styrka poliser som just nu letar efter mannen", sa Johan Wallenius, vakthavande befäl vid polisens regionledningscentral, under natten.

Tre bilar i anlagd brand i Ludvika – fordon stod uppställda. Under natten larmades räddningstjänsten till en fordonsbrand i Ludvika. "Det var sju bilar uppställda på platsen och tre av bilarna var påtända", säger Johan Wallenius, befäl vid polisens regionledningscentral.

Sport

Straffmiss när Brage föll borta mot J-Södra: "Gäller att göra mål på de lägen vi har". Det var hemmalaget Jönköpings Södra som både förde spelet och skapade mest. Men Brage kan ändå åka hem med ett "tänk om" i bakhuvudet efter 0–2-förlusten. Borlängelaget missade två heta frilägen och brände dessutom en straff.

Samuelsson stannar i SHL – lämnar Leksand för Oskarshamn: "Stark i egen zon". Det blir ingen fortsättning i Leksands IF för Philip Samuelsson. Men han blir kvar i SHL. På lördagen meddelade IK Oskarshamn att man skrivit ett tvåårskontrakt med den 29-årige backen.

