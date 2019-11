NATTENS NYHETER: Fjällrestaurang i lågor • Trafikolycka – föraren undkom skador • Hund ihjälbiten: "Kan vara varg"

Nattens nyheter

Brand på restaurang i Sälenfjällen. Räddningstjänsten åkte på tisdagsmorgonen till Restaurang Longhorn i Rörbäcksnäs i Sälenfjällen efter samtal om att det brinner med öppna lågor på adressen.

Larm om soteld i Dala-Järna – räddningstjänsten på plats. Ett larm inkom sent på måndagskvällen om soteld i ett hus i Nordanåker, strax utanför Dala-Järna.

Personbil körde in i räcke i Torsång. En singelolycka inträffade i Torsång, på väg 800 mot Tronsjö, Borlänge kommun, på måndagskvällen. En personbil ska av okänd anledning ha kört in i ett räcke. Föraren klarade sig oskadd.

Dvärgpudel ihjälbiten – attackerades under promenad utanför Falun: ”Kan inte uteslutas att det är en varg”. Under lördagen polisanmälde en hundägare att dennes dvärgpudel attackerats och bitits ihjäl av en hund eller en varg. Enligt polisen kan man inte utesluta att det rör sig om ett vargangrepp – nu ska länsstyrelsen undersöka saken.

Morgonens toppnyhet

Katastrofen som blev ett lyckokast: ”Efter branden har allt blivit bättre”. Elden tog sig explosionsartat i måleriet. Personalen sprang ut med lågorna i hasorna men ett halvår senare är det full produktion i fabriken. "Jag kunde aldrig tänka mig att elden skulle ta sig så fort, vi hann knappt rycka sprinten ur brandsläckaren", berättar arbetsledaren Mats Öhrberg, Rälta snickeri.

Sport

Efter raseriutbrottet – C More ångerfulla över bilderna. När Leksand förlorade hemma mot Luleå med 0–5 fick Patrik Zackrisson nog. Stjärnan kastade omkull en vagn och gick sedan och sparkade sönder en soptunna – nu ångrar C More att de visade bilderna. "Det finns så klart gråzoner, men i det här specifika fallet vi borde ha avstått", säger Rickard Segeborn, programchef på C More till SportExpressen.

Ha en trevlig dag!

