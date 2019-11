NATTENS NYHETER: Epa-förare förd till sjukhus efter olycka • Lena donerade benmärg till sin cancersjuka syster

Nattens nyheter

Epa-förare halkade av vägen och in i träd. En epa-förare fördes med ambulans till sjukhus efter att ha kört in i ett träd på väg 799 i höjd med Berg under lördagskvällen.

Musik från hela världen – Folkmusiknatta firar 20: "Vi har lite av ett jubileum". På gatan utanför yrde snön och höstmörkret slöt sig över Falun. Men innanför dörrarna på Kulturhuset tio14 höll temperaturen högsommarvärme.

Morgonens toppnyhet

Lena donerade benmärg till sin cancersjuka syster: ”När hon tog sitt sista andetag låg jag och höll om henne”. Lena Börtas donerade en liter benmärg för att försöka att rädda sin cancersjuka lillasysters liv. Åtta månader senare dog Åsa.

Sport

TV: Brages mardrömsresa till kvalreturen – reservbuss tog laget till Kalmar: "Anpassar oss". Brage klarade av att hantera motorhaveriet på väg till Småland. Nu återstår bara Kalmar FF på Guldfågeln arena i dag.

Gvido Vagul blev planens gigant när Säter slog hål på förlustspöket: "Jätteviktig vinst". Efter tre raka möten mot tufft motstånd väntade tabelljumbon RIG Falköping för Säter under lördagen. Ett möte där dalalaget lyckades plocka hem en 3–0-vinst. I dag väntar Falkenberg

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med DT) eller mejla tips@dt.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: DT.se • E-tidningen Falu-kuriren • E-tidningen Nya Ludvika Tidning • E-tidningen Borlänge Tidning • E-tidningen Södra Dalarnes Tidning

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter