NATTENS NYHETER: Duo stoppad efter företagsinbrott • Körde 96 km/h på 60-sträcka – nekar till brott • Olycka på riksväg 50

Nattens nyheter

Duo i bil stoppades efter företagsinbrott: "Vet inte om vi hittat något gods". Två personer kontrollerades och togs in för provtagning i samband med att polisen larmades till ett inbrott i Horndal under natten. Det är oklart vad som stulits.

Bilist körde in i träd – fördes till sjukhus. En bilist körde av vägen och in i ett träd längs riksväg 50 mellan Enviken och Toftbyn under natten. Inget brott misstänks i samband med olyckan.

Fortkörare åtalas – körde i 96 km/h på 60-sträcka. En man, född -62, åtalas vid Falu tingsrätt misstänkt för brott mot trafikförordningen. Den 14 november 2018, på riksväg 66 i Grangärde, bröt mannen mot lokal trafikföreskrift genom att köra med en hastighet av 96 km/h på 60-sträcka. Mannen förnekar brott.

Sport

LIF stängde grundserien med vinst – nu väntar urstarka HV71 i slutspelet. Leksand vann sista grundseriematchen mot SDE HF (4-3) i SDHL och nu väntar deras första kvartsfinal mot HV71, redan på onsdag. Ett tufft möte i bäst av tre. Där Leksandstränaren Lars Stenmark tror att mycket kommer handla om att vinna första matchen.

Tolfte raka förlusten – så ska Säter Volley vända trenden till slutspelet. Säter Volley åkte på tolfte raka förlusten, då man ställdes mot formstarka Sollentuna i elitserien. Nu hoppas tränaren, Per Eriksson, på att få träna ihop hela truppen under de kommande veckorna för att vända trenden lagom till slutspelet. "Om vi får med alla killar så att de kan träna under en tvåveckorsperiod. Då ska vi kunna hota lagen som ligger lite närmare oss i tabellen", säger Eriksson.

Ha en trevlig dag!

