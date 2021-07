NATTENS NYHETER: Blev misshandlad i Borlänge – fick föras till sjukhus • Ljusfenomen förbryllar • Hemmadebutantens lovord till fansen – efter Brages förlust

Nattens nyheter

Man misshandlad i Borlänge: "Tappat några tänder". Under natten mot söndagen blev en man misshandlad i Borlänge.

Ljusfenomen på himlen förbryllar: "Trodde det var nödraketer". Under natten har det skett ett ljusfenomen som polisen fått in samtal om. "Vi har fått in några samtal om det", säger Ola Olsson, befäl vid polisens regionledningscentral.

Två hemmadebutanter i Brages förlust – lovar förbättring :"Vi är skyldiga våra fans en seger på hemmaplan". I Brages förlust mot Trelleborg fick hemmafansen se två nya spelare i de grönvita tröjorna. Nicolas Dantas, en av hemmadebutanterna, var besviken efter förlusten, men menar att fansen snart ska få se en seger på hemmaplan.

