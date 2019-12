NATTENS NYHETER: Bilist körde in i sten – en till sjukhus • Varning för ishalka på vägarna • Domaren självkritisk efter LIF:s bortdömda mål

Nattens nyheter

En singelolycka inträffade i Rättvik – en till sjukhus. Strax efter midnatt inträffade en trafikolycka på Långbryggevägen i Rättvik. En bilist ska av okänd anledning ha kört in i en sten. En person fick föras till sjukhus.

Varnar för plötslig ishalka – underkylt regn drar in. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka län. Varningen gäller under fredagsmorgonen efter regnvädret som dragit in.

Sport

Dömde bort Leksands kvitteringsmål – nu sågar domaren sig själv: "Förbannat dåligt av mig". Patrik Zackrisson satte pucken som kunde ha gett Leksand poäng i matchen mot Färjestad, men målet dömdes bort och Tegera Arena kokade. När Sporten träffar huvuddomaren, Mikael Sjöqvist, som tog beslutet är han bedrövad och erkänner att han gjorde ett stort misstag.

Ha en trevlig dag!

