NATTENS NYHETER: Bil voltade flera gånger – en skadad • Personbil i diket i Leksand • Soptunna fattade eld

Personbil körde i diket. Vid 01.30-tiden skedde en singelolycka i Leksand. En bil körde av vägen och hamnade i diket.

Personbil voltade i höjd med Gagnef. En singelolycka inträffade klockan 21.30 på onsdagen på riksväg 70 vid Gagnef. En bil voltade flera gånger ner i ett dike och en person skadades vid olyckan.

Soptunna brann i nära bostadshus. På juldagskvällen brann en en soptunna cirka en meter från ett flerfamiljshus i Ludvika.

Vimmel: Hemvändarkvällen – powerballader fyllde Magasinet. För de som vill sjunga med och dansa ordnade ”Klubb under stjärnorna” hela paketet i ett slutsålt Magasinet i Falun.

Sport

Efter julledigheten – LIF-trio saknades på träningen. Leksands IF var tillbaka på is under juldagen inför annandagsmatchen borta mot HV71. Då saknades en back och två forwards.

