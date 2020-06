Nästan en miljon till IBF Falun – så fördeladets coronastödet till idrotten i Dalarna

IBF Falun får 859 000 kronor när Riksidrottsförbundet fördelar de 500 miljoner kronor som regeringen ger till idrotten för uteblivna intäkter under coronavåren.

IBF Falun har bland annat tvingats ställa in Jalas Floorball Cup, en av världens största innebandyturneringar, som skulle ha genomförts i slutet av maj.

– Vi är nöjda med den tilldelning vi har fått. Det är ingen som har fått allt man har sökt och innebandyn fick totalt 47 procent av ansökta medel. Vi hade räknat väldigt lågt och i relation till det var beskedet positivt. Vi kommer inte upp till nivåerna som vi har tappat, men känner oss ganska trygga med att vi ska kunna ro ihop det på ett bra sätt, säger ordförande Daniel Lindqvist.

IBF Falun håller årsmöte på torsdag nästa vecka och kommer trots läget att kunna presentera positiva siffror.

– Vi hade nog räknat med betydligt mindre från sponsorer, som vi var rädda skulle få det tufft, men vi har haft ett otroligt stöd från våra partners, säger Daniel Lindqvist.

Totalt 14 mottagare i Dalarna har fått över 100 000 kronor. Allra mest får IK Brage, som tilldelats 2 569 000 kronor efter att man tvingats ställa in Dalecarlia cup.

IBF Falun är tvåa på dalalistan med sina 859 000. På tredje plats finner vi IFK Ore i Furudal, som arrangerar en av landets största hockeyskolor varje sommar, och som får 676 000 kronor. Även Kais Mora (365 000) och Korsnäs IF (250 000) har tilldelats betydande summor.

Bland de största mottagarna av stöd på dalalistan finner vi även Sveriges Motorcyklister, som får 365 000 kronor. Det är dock ingen dalaförening utan en rikstäckande intresseorganisation som har sitt kansli i Borlänge.

Andra föreningar som får över 100 000 kronor är Malungs IF (351 000), Malungs OK Skogsmårdarna (180 000), Falu IK Skidklubb (141 000), Sälens Idrottsförening (113 000), Dalaportens Orienteringslöpare (106 000), Föreningen Storbyns Ryttare (106 000), Ludvika Fotbollklubb (103 000), Malungs Slalomklubb (102 000).

FAKTA / STÖDPAKETET TILL IDROTTEN

Här är alla föreningar som får stöd i Dalarna, uppdelat per idrott.

Badminton: Borlänge Badmintonklubb 3 000.

Bandy: IFK Rättvik Bandyklubb 23 000, Liljans Sportklubb 35 000.

Baseboll/softboll: Leksands Base o Softbollklubb 12 000, Rättviks Base o Softbollklubb 41 000.

Basketboll: Borlänge Basketbollklubb 21 000.

Bilsport: Lima Motorsällskap 45 000, Ovansiljans Sportklubb 12 000.

Bordtennis: Falu Bordtennisklubb 14 000.

Bowling: Bowlingklubben Wege 7 000.

Brottning: Mora Orsa Brottarklubb 18 000.

Bågskytte: Bågskytteklubben Siljanspilen 15 000.

Curling: Leksands Curlingklubb 5 000, Borlänge Curling Club 6 000.

Cykel: CK Uven 22 000, Falu Cykelklubb 54 000.

Danssport: La Danzers Dansklubb 7 000, Mora Dansklubb 14 000.

Draghundssport: Nedansiljans Brukshundklubb 2 000.

Flersektionsföreningar: Mora Motorklubb 31 000, Grycksbo IF Bollklubb 37 000, Bjursås Idrottsklubb 3 000, Envikens Idrottsförening 27 000, Vikarby Idrottsklubb 5 000, Malungs Idrottsförening 351 000, Dala-Järna Idrottsklubb 72 000, Hulåns Idrottsförening 30 000, Avesta Orienteringsklubb 12 000, Nås Idrottsförening 28 000, Domnarvets Gymnastik o Idrottsförening 27 000.

Flygsport: Västerdalarnas Flygklubb 26 000.

Fotboll: Malung United Fotboll Club 10 000, Husby Allmänna Idrottsklubb 6 000, IK Brage 2 569 000, Stora Tuna IK 6 000, Torsångs Idrottsförening 42 000, Kvarnsvedens Idrottsklubb 8 000, Ornäs Bollklubb 6 000, Sundborns Gymnastik O IF 7 000, Korsnäs IF 250 000, Slätta SK 15 000, Leksands IF 22 000, Falu BS 9 000, Söderbärke Gymnastik o Idrottsförening 9 000, Östansbo Idrottssällskap 1 000, Ludvika Fotbollklubb 103 000, Harnäs Idrottsförening 8 000, IFK Ludvika 7 000, Smedjebackens Fotbollsklubb 7 000, Färnäs SK 27 000, Avesta AIK 32 000, Skogsbo Avesta Idrottsförening 5 000, Fors Idrottsklubb 6 000.

Friidrott: Borlänge Löparklubb 7 000, Säters IF Friidrottsklubb 6 000, Falu IK 19 000.

Golf: Säters Golfklubb 36 000, Snöå Golfklubb 62 000, Dalsjö Golfklubb 42 000, Falun-Borlänge Golfklubb 21 000, Rättviks Golfklubb 20 000, Leksands Golfklubb 12 000, Hagge Golfklubb 56 000, Mora Golfklubb 27 000, Malungs Golfklubb 45 000, Avesta Golfklubb 20 000.

Gymnastik: Borlänge Gymnastikklubb 44 000, Gymnastikföreningen Gymnos 44 000, Leksands Gymnastikförening 6 000, Föreningen Ludvika Minicirkus 14 000, Falu Gymnastikklubb 8 000, Föreningen Ludvika Gymmix 49 000,

Handboll: Borlänge Handbollsklubb 11 000, Ludvika Handbollsförening 5 000.

Innebandy: KAIS Mora Idrottsförening 365 000, Rättviks Innebandyförening 4 000, Innebandyföreningen Hedemora 11 000, Innebandyföreningen Falun 859 000, Insjöns Bollklubb 5 000.

Ishockey: Hedemora Sportklubb 21 000, Leksands IF Ishockey 66 000, Falu Ishockeyförening 149 000, Ludvika HF Lightning 40 000, IFK Ore 676 000, Avesta BK 15 000.

Judo: Rättviks Judoklubb 5 000, Borlänge Judoclub 8 000.

Kanot: Falu Kanotklubb 10 000.

Karate: Rättvik Nahate Dojo 7 000.

Korpen: Korpförening Orsa 44 000.

Motorcykel och Snöskoter: Sveriges Motocyklister 365 000.

Orientering: Idrefjällens Orienteringsklubb 75 000, Dalaportens Orienteringslöpare 106 000, Säterbygdens Orienteringsklubb 25 000, Ludvika Orienteringsklubb 28 000, Malungs OK Skogsmårdarna 180 000, IFK Mora Orienteringsklubb 5 000,

Ridsport: Hedemorabygdens Ridklubb 33 000, Föreningen Storbyns Ryttare 106 000, Åsebo Ridsällskap 26 000, Säterbygdens Ridklubb 21 000, Vansbro Ryttarsällskap 48 000, Borlänge Ridklubb 14 000, Falu Ridklubb 30 000, Leksands Ridklubb 23 000, Rättviks Ridklubb 27 000, Svedens Ponnyklubb 27 000, Bjursås Ridklubb 19 000, Falu Ryttarsällskap 22 000, Insjöns Ridklubb 52 000, Ludvika Ridklubb 40 000, Orsa Ridklubb 23 000, Älvdalens Ridklubb 6 000, Mora Ridklubb 23 000.

Rodd: Siljansnäs Roddarklubb 6 000, Brudpiga Roddklubb 21 000.

Simning: Ludvika Simsällskap 23 000.

Skidor: Falu IK Skidklubb 141 000, Brovallens Idrottsförening 9 000, IFK Hedemora Skidklubb 5 000, IFK Falun Alpin 26 000, Leksands Slalomklubb 7 000, Rättviks Slalomklubb 14 000, Norrbärke Skidklubb Alpin 9 000, Sälens Idrottsförening 113 000, Malungs Slalomklubb 102 000, IFK Mora Alpina Klubb 18 000, IFK Mora Skidklubb 12 000, Orsa Alpina Klubb 63 000, Orsa Skidklubb 20 000.

Skytte: Norra Venjans Ungdomsskytteförening 10 000.

Tyngdlyftning: Atletklubben Nilas 28 000, Mockfjärds Atletklubb 14 000.

Vattenskidor: Vansbro Vattenskidklubb 11 000.