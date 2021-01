Nästa Leksandsback på lån – då hoppas klubben på ”August Berg-effekt”: ”Gjorde samma resa”

Under söndagen stod det klart att Leksand lånar ut Alexander Lundqvist till Mora för resten av säsongen.

19-åringen gick rakt in i laget som besegrade AIK samma dag.

Senare på kvällen kungjorde LIF på sin hemsida att Lundqvists backkollega Lucas Nordsäter även han lånas ut till Hockeyallsvenskan och Södertälje.

Lånet gäller för den resterande delen av säsongen, och 22-åringens kontrakt med Leksand sträcker sig över 2021/22.

– Eftersom vi haft svårt att ge Lucas speltid under en längre period, och han är en ung spelare under utveckling, så har vi tillsammans kommit överens om att han spelar med Södertälje SK under resten av säsongen, säger Leksands sportchef och general manager Thomas ”Tjomme” Johansson till klubbens hemsida.

Hos LIF finns en förhoppning att värmländske Nordsäter ska få ett liknande lyft som August Berg fick av sin sejour i SSK. Backen Berg, 21, lånades ut under fjolårssäsongen men har under den nuvarande fått kontinuerligt med speltid i SHL. På sistone till och med som forward i Leksands tredjekedja med Otto Paajanen och Carter Ashton.

– August Berg gjorde under fjolåret samma resa med ett jättebra resultat till följd, vilket även stärker detta beslut, och vi ser fram emot att följa Lucas utveckling i Hockeyallsvenskan, säger ”Tjomme”.

Lucas Nordsäter kan komma att göra debut för sitt nya lag på onsdag, då fjärdeplacerade Södertälje möter Väsby på bortaplan.

Leksand – som föll mot Växjö (1–2) i lördags – möter Frölunda borta på torsdag härnäst.

Fakta/Leksands backbesättning

Jonas Ahnelöv, August Berg, Matt Caito, Johan Fransson, Daniel Gunnarsson, Mattias Göransson, Alexander Lundqvist (utlånad till Mora IK), Lucas Nordsäter (utlånad till Södertälje SK), Patrik Norén, Calle Själin