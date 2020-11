Näst värsta veckan sedan pandemin började – Jan Bohman: "Undvik att träffas om ni inte behöver"

På torsdagen kom Folkhälsomyndighetens rapport för smittspridningen vecka 47. Med 85 nya konstaterade covid-19-fall i Borlänge var det – näst efter vecka 46 – den värsta veckan i kommunen sedan pandemin började.

– Är det över 1000 totalt nu? säger Jan Bohman, och drar en djup suck innan han fortsätter:

– Jag läste i en artikel i tidningen att viruset sprids väldigt mycket i Borlänge och Falun just nu. Som vi har sett tidigare är Borlänge en kommun där väldigt många reser hit för att jobba. Det har varit mycket rörelse in och ut ur kommunen på olika sätt. Tack och lov är det inte riktigt säsong för besöksnäringen ännu.

Han hoppas, likt många andra, att mardrömmen snart ska vara över.

– Nu gäller det att vi följer alla de rekommendationer och råd som ges till oss. Det handlar om att vi inte ska träffas om vi inte behöver, att vi håller avstånd, tvättar händerna ofta och tänker oss för.

– Jag hoppas vaccinen snart blir godkända så vi kan få stopp på det här.

Det gäller att vi är på tårna och håller i nu.

Jan Bohman berättar att den kommunala verksamheten rullar på.

– Vi jobbar på i kommunens olika verksamheter genom att på olika sätt följa rekommendationerna. Så långt vi kan jobbar vi hemma, vi glesar ut på arbetsplatserna och har rutinerna på plats vad gäller omsorg. I skolorna försöker vi se till att inte så många barn är där samtidigt, på gymnasiet jobbar de till exempel i skift.

– Det är ett ständigt pågående arbete, att informera och att göra rätt i vardagen, säger han.

Vilka teorier har du till att de senaste tre veckorna har högre smittspridningsgrad än när det var som värst i våras?

– Dels tror jag att man ska vara väldigt försiktig med att jämföra på det sättet. Just nu testar vi fler. Regionen har byggt ut kapaciteten med några hundra varje vecka och kan nu testa mellan 6500 och 7000 personer i veckan. Det var inget vi hade i våras.

– Jag tycker att det är väldigt svårt att jämföra om det faktiskt är fler som är smittade nu, eller om det är fler som är smittade som testas än i våras.

– Jag tror att rent allmänt, efter toppen under våren, så klingade det av under sommaren. Då började människor att slappna av, många var var väldigt less på att behöva isolera sig, och alla började umgås mer igen. Sedan kom hösten och då vistas vi mer i inomhusmiljöer och utövar inomhusaktiviteter. Då tar smittspridningen fart igen. Det gäller att vi är på tårna och håller i nu, säger Jan Bohman.

Har kommunalrådet någon uppmaning till kommuninnevånarna?

– Ja, och uppmaningen är: följ Folkhälsomyndighetens och smittskyddets rekommendationer. Håll avstånd. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit om du har tillgång till det. Undvik att träffas om du inte behöver och inte fler än åtta.

– Det gäller nu för alla Borlängebor att hålla i och följa rekommendationerna som gäller, säger Jan Bohman.