Näst sista tävlingsdagen i O-ringen – så går det för dalalöparna

Som väntat drygade Tove Alexandersson ut sin ledning i klassen D21 Elit. När alla kommit i mål var Stora Tuna-löparen 1.35 före finska Simona Aebersold. Alexandersson leder nu med över 21 minuter inför lördagens avslutande etapp.

På herrsidan blev det också en seger i elitklassen. Viktor Svensk, även han Stora Tuna OK, stod för en riktigt stark prestation och tog hem etappsegern i H18 Elit vilket gör att även han leder inför lördagen, 4.02 före närmsta motståndare. Märkbart är att det inför fredagens etapp endast skiljde endast fem sekunder mellan Svensk och tvåan Axel Elmblad, ledningen drygades alltså ut med nästan fyra minuter.

Nedan hittar du totalresultaten för elit-, huvud- och kortklasserna. Resultaten för de individuella etapperna finns på O-ringens hemsida.

D21 Elit, 4,430 m, 74 deltagare: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK (SWE), 2:56:13, 2) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering (SWE), +21:29, 3) Simona Aebersold, Tampereen Pyrintö (FIN), +22:06, 12) Denisa Kosová, IFK Mora OK (SWE), +37:43, 40) Johanna Börjesson-Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:07:14, 41) Magdalena Olsson, Stora Tuna OK (SWE), +1:07:33, 53) Jessica Halliday, Domnarvets GoIF (SWE), +1:25:05, 55) Jennie Börjesson-Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:29:12, 56) Indre Valaite, IFK Mora OK (SWE), +1:30:32.

H21 Elit, 5,160 m, 74 deltagare: 1) Ruslan Glebov, OK Ravinen (SWE), 3:09:46, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK (SWE), +3:54, 3) Albin Ridefelt, OK Linné (SWE), +4:39, 7) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +9:44, 12) Isac von Krusenstierna, OK Kåre (SWE), +12:32, 17) Anton Sjökvist, Stora Tuna OK (SWE), +16:54, 22) Vojtěch Král, IFK Mora OK (SWE), +19:26, 31) Jesper Svensk, Stora Tuna OK (SWE), +25:44, 36) Marek Minar, IFK Mora OK (SWE), +27:15, 42) Ludvig Åhlund, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +32:27, 54) Jonas Gustafsson, OK Kåre (SWE), +42:58.

D20 Elit, 3,980 m, 89 deltagare: 1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna (SWE), 2:39:30, 2) Anine Lome, Hamar OK (NOR), +2:24, 3) Victoria Bjørnstad, IFK Göteborg Orientering (SWE), +6:41, 5) Ella Olsson, Grycksbo IF OK (SWE), +11:17, 7) Vilma von Krusenstierna, OK Kåre (SWE), +13:45, 16) Ronja Hugg, Stora Tuna OK (SWE), +20:30.

D18 Elit, 3,630 m, 115 deltagare: 1) Hanna Lundberg, OK Renen (SWE), 2:14:58, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK (SWE), +4:52, 3) Tilda Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +6:08, 44) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK (SWE), +39:24, 52) Klara Andersson, Domnarvets GoIF (SWE), +46:29, 55) Moa Hjorth, do, +48:39, 61) Elsa Nilsson, do, +51:09.

H18 Elit, 4,070 m, 114 deltagare: 1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK (SWE), 2:01:54, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK (SWE), +4:02, 3) Søren Thrane Ødum, IFK Göteborg Orientering (SWE), +9:04, 29) Jonas Carlsson, Stora Tuna OK (SWE), +27:44, 63) Henrik Petrisi, Västerbergslagens OL (SWE), +41:19, 69) Erik Brandt, Domnarvets GoIF (SWE), +44:33.

D21 Lång, 4,360 m, 47 deltagare: 1) Hilda Forsgren, OK Linné (SWE), 3:44:08, 2) Rebecka Lindberg, OK Roslagen (SWE), +1:00, 3) Maria Magnusson, Sävedalens AIK (SWE), +1:08, 4) Linda Lindkvist, Leksands OK (SWE), +4:01, 14) Jenny Eriksson, OK Kåre (SWE), +24:18, 15) Anna Mårsell, Stora Tuna OK (SWE), +24:39, 18) Matilda Eriksson, OK Kåre (SWE), +26:43, 26) Sara Kindlund, IFK Mora OK (SWE), +58:28.

H21 Lång, 4,950 m, 123 deltagare: 1) Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 3:54:52, 2) Rickard Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +11:56, 3) Nicolas Simonin, Bækkelagets SK (NOR), +12:11, 5) Oskar Sandberg, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +18:04, 10) Filip Wadsten, do, +19:44, 13) Henning Sjökvist, Stora Tuna OK (SWE), +24:21, 16) Albin Lillieström, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +28:55, 45) Andrey Lamov, Stora Tuna OK (SWE), +57:15, 47) Erik Blomgren, do, +58:11, 60) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:09:35, 86) Jonas Andersson, Stora Tuna OK (SWE), +1:33:48.

D21, 3,840 m, 137 deltagare: 1) Simone Niggli, OL Norska (SUI), 2:58:24, 2) Frida Bakkman, IFK Göteborg Orientering (SWE), +19:10, 3) Klara Djerf, Lerums SOK (SWE), +19:35, 32) Hanna Barkegren, OK Kåre (SWE), +47:49, 55) Linnea Malmberg, Stora Tuna OK (SWE), +1:06:55, 58) Maria Björklund, do, +1:08:55, 69) Anna Gunnars, IFK Mora OK (SWE), +1:15:31, 71) Kajsa Mattsson, OK Kåre (SWE), +1:19:16, 116) Rachel Collins, IFK Hedemora OK (SWE), +2:29:31.

H21-1, 4,570 m, 126 deltagare: 1) Rasmus Palmqvist Aslaksen, IFK Lidingö SOK (SWE), 3:13:32, 2) Ivar Lundanes, IL Tyrving (NOR), +0:59, 3) Erik Berzell, Järla Orientering (SWE), +1:11, 26) Gustaf Berglund, IFK Mora OK (SWE), +32:23.

H21-2, 4,500 m, 119 deltagare: 1) Ari-Pekka Lassila, do, 3:14:07, 2) Sindre Østgulen Deisz, Ntnui (NOR), +0:27, 3) Måns Sandgren, OK Orion (SWE), +4:41, 5) William Pommer, Stora Tuna OK (SWE), +5:36, 7) Zsolt Lenkei, IFK Mora OK (SWE), +6:56, 12) Pelle Engstrand, Stora Tuna OK (SWE), +16:39, 13) Oskar Lundqvist, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +17:33, 19) Emil Åberg, OK Kåre (SWE), +22:38, 26) Dag Stridh, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +31:49, 27) Fredrik Persson, Domnarvets GoIF (SWE), +33:33, 29) Fredrik Mattsson, OK Kåre (SWE), +34:33, 31) Gustav Öhgren, do, +35:21, 32) Mikael Andersson, Stora Tuna OK (SWE), +35:56, 37) Mattias Mårts, do, +43:49, 43) Ola Nyberg, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +51:40, 46) Jon Eklund, IK Jarl Rättvik (SWE), +56:05, 53) Daniel Duhlbo, IFK Mora OK (SWE), +1:04:56, 67) Rikard Tynell, Grycksbo IF OK (SWE), +1:24:27.

D21 Kort-2, 3,390 m, 131 deltagare: 1) Outi Hytönen, Kangasala SK (FIN), 2:01:55, 2) Nicole Ljungdahl, OK PAN-Kristianstad (SWE), +6:43, 3) Johanna Sanderi, IFK Lidingö SOK (SWE), +6:59, 19) Rebecka Adolfsson, OK Kåre (SWE), +34:33, 21) Maria Bois, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +37:54, 22) Lina Fredriksson, Korsnäs IF OK (SWE), +38:43, 32) Julia Adolfsson, OK Kåre (SWE), +49:41, 38) Susanna Mårtensson, Stora Tuna OK (SWE), +53:46, 45) Hanna Gustafsson, OK Kåre (SWE), +1:00:40, 52) Emma Forsberg, do, +1:09:28, 66) Aino Leijon, Avesta OK (SWE), +1:18:32, 69) Agnes Elfving, IK Jarl Rättvik (SWE), +1:23:40, 74) Hanna Johansson, OK Kåre (SWE), +1:27:27, 94) Elina Arvidsson, Säterbygdens OK (SWE), +1:50:02, 101) Klara Petrisi, Västerbergslagens OL (SWE), +1:58:37, 107) Amanda Halvarsson, Leksands OK (SWE), +2:16:26.

H21 Kort-1, 4,250 m, 157 deltagare: 1) Anders Nordberg, Nydalens SK (NOR), 2:15:24, 2) Vegard Jarvis Westergård, Ntnui (NOR), +2:03, 3) Bojan Blumenstein, Nydalens SK (NOR), +6:53, 5) Jakob Lööf, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +13:13, 6) Erik Liljequist, Stora Tuna OK (SWE), +14:22, 18) Anton Östlin, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +28:50, 49) Andreas Nordfors, Stora Tuna OK (SWE), +1:06:00, 87) Anders Håkansson, OK Kåre (SWE), +1:51:38, 90) Marcus Ramström, do, +2:00:07, 99) Lars Dahlström, HJS-Vansbro OK (SWE), +2:11:40.

H21 Kort-2, 4,180 m, 149 deltagare: 1) John Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), 2:26:18, 2) Karl Walheim, Ärla IF (SWE), +0:20, 3) Fredrik Edén, IFK Göteborg Orientering (SWE), +2:34, 8) Thomas Landqvist, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +14:33.

D20, 3,540 m, 89 deltagare: 1) Sandra Boström, OK Linné (SWE), 2:50:08, 2) Tina Tiefenboeck, Naturfreunde Wien Orienteering Team (AUT), +5:22, 3) Clare Stansfield, Edinburgh University Orienteering Club (GBR), +10:01, 10) Alva Ringi, OK Kåre (SWE), +25:06, 13) Ronja Jungåker, do, +25:31, 27) Emelie Brudin, IFK Mora OK (SWE), +47:50.

H20, 3,930 m, 101 deltagare: 1) Felix Persson, Haninge SOK (SWE), 2:42:31, 2) Eskil Frøisland, Vang OL (NOR), +0:11, 3) Mikkel Jensen, Farum Tisvilde OK (DEN), +8:15, 35) Viktor Berg, Leksands OK (SWE), +48:22, 36) Viktor Barkegren, Stora Tuna OK (SWE), +48:42.

D17-20 Kort, 3,300 m, 53 deltagare: 1) Hanna Nysæter, Skien OK (NOR), 2:57:30, 2) Kristine Haanes Strandlie, Gjø-Vard OL (NOR), +3:04, 3) Jenny Jakobsson, Gamleby OK (SWE), +11:13, 7) Adelina Funke, Leksands OK (SWE), +26:27, 16) Julia Gunnarsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +46:52, 43) Alma Sand, Västerbergslagens OL (SWE), +2:32:28.

D18, 3,380 m, 149 deltagare: 1) Lotta Weyhenmeyer, IF Thor (SWE), 2:32:50, 2) Ida Hofstedt, Täby OK (SWE), +8:13, 3) Ida Jussila, Tampereen Pyrintö (FIN), +9:54, 60) Katrina McGougan, Domnarvets GoIF (SWE), +1:02:40, 66) Clara Spik, Leksands OK (SWE), +1:04:54, 72) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK (SWE), +1:09:02, 91) Alva Rytther, Västerbergslagens OL (SWE), +1:25:22, 116) Julia Wanner, IFK Mora OK (SWE), +2:07:52, 120) Liv Åkerman, Älvdalens IF OK (SWE), +2:14:24.

H18, 3,520 m, 202 deltagare: 1) Niilo Syrjälä, Lounais-Hämeen Rasti (FIN), 2:37:02, 2) Anton Hänström, Täby OK (SWE), +6:26, 3) Johan Kristian Undeland, IF Sturla (NOR), +7:03, 10) Melker Nordgren, OK Kåre (SWE), +15:49, 45) Emil Byberg, Domnarvets GoIF (SWE), +29:23, 52) Karl Granath, OK Kåre (SWE), +33:31, 84) Samuel Stålnäbb, Domnarvets GoIF (SWE), +46:54, 104) Gustav Björklund, IFK Mora OK (SWE), +58:07, 120) Henry Svens, Västerbergslagens OL (SWE), +1:09:23, 134) Albin Berger, Domnarvets GoIF (SWE), +1:19:51, 144) Erik Nilsson, Dalaportens OL (SWE), +1:29:02, 163) Fredrik Junevik, Leksands OK (SWE), +1:52:36.

D16, 3,520 m, 193 deltagare: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK (SWE), 2:08:08, 2) Alina Niggli, O Jura (FRA), +2:20, 3) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK (SWE), +2:42, 9) Vendela Söderqvist, OK Kåre (SWE), +11:33, 21) Emma Eliasson, Domnarvets GoIF (SWE), +21:04, 39) Maja Bergqvist, Korsnäs IF OK (SWE), +34:49, 47) Alma Wallman, Västerbergslagens OL (SWE), +41:15, 54) Elsa Göras, Leksands OK (SWE), +45:16, 63) Thea Nordin, Korsnäs IF OK (SWE), +50:20, 64) Tuva-Cajsa Spik, Leksands OK (SWE), +50:28, 92) Emilia Johnsson, OK Kåre (SWE), +1:10:56, 95) Elsa Hermansson, IFK Mora OK (SWE), +1:11:49, 110) Kajsa Ivarsson, Västerbergslagens OL (SWE), +1:19:56, 111) Lina Hällsten, Stora Tuna OK (SWE), +1:23:13.

H16, 3,670 m, 171 deltagare: 1) Hugo Kindborn, OK Hällen (SWE), 2:10:14, 2) William Sturesson, Lerums SOK (SWE), +1:29, 3) Mattias Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +1:48, 19) Albin Gezelius, IFK Mora OK (SWE), +14:36, 33) Simon Karlsson Holmer, do, +24:44, 59) Jakob Widelund, OK Kåre (SWE), +38:47, 65) Christoffer Lindgren, do, +40:54, 66) Markus Halvarson, Leksands OK (SWE), +41:43, 102) Klockar Eskil Nääs, do, +1:04:40.

D16 Kort, 2,950 m, 39 deltagare: 1) Aleksandra Polhresnaia, Baltiyskiy Bereg (RUS), 2:20:20, 2) Elsa Boberg, IF Rigor (SWE), +17:28, 3) Aiste Demantaviciute, SM Gaja (LTU), +23:37, 24) Klara Söderlund, Avesta OK (SWE), +2:11:06.

H16 Kort, 3,100 m, 49 deltagare: 1) Siro Giannini, OLG Stäfa (SUI), 2:22:15, 2) Pavel Horak Junior, USK Praha (CZE), +9:03, 3) Albin Sjöblom, OK Kåre (SWE), +9:34, 6) Eric Johansson, do, +28:28.

D15, 3,350 m, 186 deltagare: 1) Ida Bengtsson, OK Alehof (SWE), 2:11:57, 2) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), +1:29, 3) Alma Svennerud, Karlskrona SOK (SWE), +5:06, 43) Alice Eriksson-Björling, Domnarvets GoIF (SWE), +43:35, 50) Klara Ersson, OK Kåre (SWE), +49:44, 54) Karolina Andersson, Dalaportens OL (SWE), +50:04, 79) Agnes Wallin, Korsnäs IF OK (SWE), +58:22, 88) Lovisa Mases, Stora Tuna OK (SWE), +1:01:07, 95) Saga Mattsson, Dalaportens OL (SWE), +1:04:08, 101) LIV Norberg, Avesta OK (SWE), +1:09:53, 103) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL (SWE), +1:11:52, 115) Julia Meijer, IFK Mora OK (SWE), +1:17:14.

H15, 3,560 m, 198 deltagare: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK (SWE), 2:06:35, 2) Olle Karlsson, IK Hakarpspojkarna (SWE), +4:56, 3) Marek Štěrba, Slovan Karlovy Vary (CZE), +8:28, 6) Joel Golsäter, Korsnäs IF OK (SWE), +10:31, 52) Leo Alvolin, OK Kåre (SWE), +40:06, 54) Esbjörn Montelius Risberg, do, +41:50, 87) Viktor Norberg, Stora Tuna OK (SWE), +1:00:22, 117) Lucas Wanner, Avesta OK (SWE), +1:17:16, 124) Sebastian Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +1:21:48, 125) Erik Åkerman, Älvdalens IF OK (SWE), +1:22:14, 144) Jakob Carlsson, Stora Tuna OK (SWE), +1:37:22, 169) Isaak Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +2:30:29.

D14, 2,980 m, 164 deltagare: 1) Synne Sandven, Notodden OL (NOR), 1:56:57, 2) Emma Zettervall, Karlskrona SOK (SWE), +2:12, 3) Alva Björk, Trollhättans SOK (SWE), +3:40, 6) Elsa Brandt, Domnarvets GoIF (SWE), +6:05, 9) Moa Bergqvist, Korsnäs IF OK (SWE), +8:08, 14) Elsa Kaipe, OK Kåre (SWE), +10:56, 42) Alva Ersson, IFK Mora OK (SWE), +31:58, 51) Sofie Karlsson Holmer, do, +37:54, 60) Mira Nordin, Korsnäs IF OK (SWE), +45:03, 87) Signe Öhgren, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:02:03, 90) Karolina Sunnanhagen, Stora Tuna OK (SWE), +1:04:44, 104) Sanna Hörnell, Domnarvets GoIF (SWE), +1:20:40, 115) Nora Cederberg Löwgren, Stora Tuna OK (SWE), +1:29:13, 119) Enni Lundberg, OK Kåre (SWE), +1:34:39, 125) Stina Dernfalk, Västerbergslagens OL (SWE), +1:41:31, 133) Anja Berger, Domnarvets GoIF (SWE), +1:53:54, 142) Julia Nordvall, do, +2:12:24.

H14, 2,940 m, 201 deltagare: 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna (SWE), 1:35:05, 2) Jussi Ankelo, MS Parma (FIN), +11:46, 3) Niklas Erlandsson, OK Södertörn (SWE), +16:24, 9) Wille Söderqvist, OK Kåre (SWE), +21:04, 11) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna OK (SWE), +25:00, 62) Elias Hällsten, do, +47:49, 67) Olle Ringi, OK Kåre (SWE), +50:21, 126) Axel Eriksson, Stora Tuna OK (SWE), +1:22:06, 128) Nils Arvid Wedman, Västerbergslagens OL (SWE), +1:23:47, 148) August Göras, Leksands OK (SWE), +1:45:40.

D14 Kort, 2,650 m, 52 deltagare: 1) Viktoriia Iugova, Baltiyskiy Bereg (RUS), 1:53:51, 2) Eline Andrea Vaeng Bernhardsen, IL BUL-Tromsø (NOR), +0:43, 3) Astrid Elida Vaeng Bernhardsen, do, +7:33, 25) Matilda Pettersson, Domnarvets GoIF (SWE), +1:28:36.

H14 Kort, 2,580 m, 52 deltagare: 1) Per Hähnel, OL-Team Wehrsdorf (GER), 1:46:46, 2) Alfred Sjödin, OK Tisaren (SWE), +10:19, 3) Malte Hellgren, IF Thor (SWE), +11:18, 20) Joel Masapärs, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +49:25, 39) Edvin Johansson, OK Kåre (SWE), +2:46:20.

D13, 2,950 m, 171 deltagare: 1) Lovisa Borg, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 2:03:11, 2) Henriette Radzikowski, O-Motion (SUI), +4:01, 3) Maja Lundholm, Umeå OK (SWE), +6:44, 15) Malin Håll, HJS-Vansbro OK (SWE), +20:05, 21) Maja Eliasson, Domnarvets GoIF (SWE), +23:00, 33) Linnea Junevik, Leksands OK (SWE), +33:01, 41) Nora Nordlund, OK Kåre (SWE), +39:16, 57) Ylva Hansson, do, +47:28, 75) Elin Gezelius, IFK Mora OK (SWE), +58:46, 97) Julia Gellerbrant, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:17:24, 103) Lina Widelund, OK Kåre (SWE), +1:22:05, 120) Pauline Haglund, IFK Hedemora OK (SWE), +1:40:13, 121) Julia Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:40:36, 127) Rebecka Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +1:50:54, 144) Emma Mattsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +2:23:31, 147) Greta Bladlund, Karlsbyhedens OK (SWE), +2:35:55.

H13, 2,730 m, 183 deltagare: 1) Marcus Lamm, Frölunda OL (SWE), 1:38:24, 2) Erik Nederheim, Täby OK (SWE), +3:04, 3) Ludwig Rosén, Göteborg-Majorna OK (SWE), +4:48, 54) Alfred Danielsson, IFK Mora OK (SWE), +47:24, 55) Malte Söderlund, Karlsbyhedens OK (SWE), +47:38, 68) Olle Wallman, Västerbergslagens OL (SWE), +56:23, 70) William Oksvold, OK Kåre (SWE), +58:21, 81) Melvin Löfgren, do, +1:04:24, 99) Elias Hörnell, Domnarvets GoIF (SWE), +1:16:08.

D12, 2,490 m, 177 deltagare: 1) Irma Westh, Mullsjö SOK (SWE), 1:29:25, 2) Hanni Koski, Koovee (FIN), +1:00, 3) Ebba Skullman, Linköpings OK (SWE), +6:01, 24) Elsa Golsäter, Korsnäs IF OK (SWE), +21:13, 25) Tilde Sveder, Domnarvets GoIF (SWE), +21:30, 27) Lova Masapärs, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +22:04, 28) Maja Mases, Stora Tuna OK (SWE), +22:25, 45) Elsa Nilsson, Dalaportens OL (SWE), +35:16, 50) Tyra Elgesjö, Domnarvets GoIF (SWE), +36:32, 65) Agnes Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +43:27, 79) Filippa Hemmingsson, Stora Tuna OK (SWE), +49:22, 82) Alma Jöhnemark, do, +52:13, 102) Fanny Hemmingsson, do, +1:05:50, 139) Klara Berglund, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:44:38, 160) Tuva Westbom, Säterbygdens OK (SWE), +2:19:33, 167) Elsa Ivarsson, Västerbergslagens OL (SWE), +4:35:05.

H12, 2,490 m, 161 deltagare: 1) Ludvig Eggöy Markhester, Snättringe SK (SWE), 1:19:44, 2) Lauri Lakanen, Koovee (FIN), +1:17, 3) Ted Lagerström, Attunda OK (SWE), +1:46, 34) Walter Söderqvist, OK Kåre (SWE), +29:51, 64) Frode Montelius Risberg, do, +45:42, 112) Kalle Joons, Leksands OK (SWE), +1:18:59.

D11, 2,490 m, 157 deltagare: 1) Ida Pauler, Skogslöparna (SWE), 1:34:43, 2) Felicia Persson, Helsingborgs SOK (SWE), +1:41, 3) Alice Hellberg, Sundbybergs IK (SWE), +5:08, 7) Maja Maxén, Stora Tuna OK (SWE), +16:51, 8) Hilma Dalin, OK Kåre (SWE), +17:33, 21) Lova Wilén, Leksands OK (SWE), +35:02, 24) Hennie Löfgren, Stora Tuna OK (SWE), +38:40, 76) Klara Gellerbrant, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:20:51, 82) Alice Funke, Leksands OK (SWE), +1:27:38, 88) Ella Sand, Västerbergslagens OL (SWE), +1:31:01, 91) Tuva Hällsten, Leksands OK (SWE), +1:32:15, 96) Frida Brudin, IFK Mora OK (SWE), +1:35:04, 118) Elsa Mattsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +2:15:38, 132) Felicia Björkman, Domnarvets GoIF (SWE), +2:45:10, 138) Linnéa Granat Persson, do, +2:53:31.

H11, 2,470 m, 155 deltagare: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan (SWE), 1:20:54, 2) Malte Granefelt, OK Tyr (SWE), +9:05, 3) Atle Kulstad, Skåneslättens OL (SWE), +11:49, 5) Jonatan Haglund, IFK Hedemora OK (SWE), +14:42, 16) Oskar Kaipe, OK Kåre (SWE), +28:44, 39) Walter Oksvold, do, +50:44, 53) Ville Elgesjö, Domnarvets GoIF (SWE), +59:47, 55) Viktor Kullman, Stora Tuna OK (SWE), +1:01:52, 67) Noah Tysk, OK Kåre (SWE), +1:08:46, 88) Gustav Norberg, Stora Tuna OK (SWE), +1:29:10, 104) Isak Stinessen, Dalaportens OL (SWE), +2:06:39, 109) Filip Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +2:36:53, 110) Elvin Lundberg, OK Kåre (SWE), +2:37:37, 116) Per Gustav Wedman, Västerbergslagens OL (SWE), +3:40:14.

D10, 1,910 m, 179 deltagare: 1) Eira Olsson, Åmåls OK (SWE), 1:13:52, 2) Maja Sveder, Domnarvets GoIF (SWE), +3:39, 3) Sara Lönn, Halmstad OK (SWE), +4:01, 7) Moa Jäderberg, Leksands OK (SWE), +8:41, 34) Natalie Norén, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +26:54, 35) Märta Eriksson, Stora Tuna OK (SWE), +27:13, 42) Elvira Buud, IFK Mora OK (SWE), +32:18, 44) Kajsa Wilén, Leksands OK (SWE), +33:25, 45) Lovisa Kajs, IFK Mora OK (SWE), +33:26, 55) Vilma Hagelberg Nordahl, OK Kåre (SWE), +39:21, 89) Nora Aldin, Stora Tuna OK (SWE), +55:49, 147) Lova Holmström, IFK Hedemora OK (SWE), +1:58:44.

H10, 1,930 m, 227 deltagare: 1) Linus Lindén, Växjö OK (SWE), 1:10:36, 2) Anton Arvidsson, Brattås CK (SWE), +1:56, 3) Vilgot Hellsten, Nyköpings OK (SWE), +2:25, 7) Hugo Claesson, Stora Tuna OK (SWE), +4:24, 33) Sigge Löfgren, OK Kåre (SWE), +19:48, 58) Erik Nordahl, Domnarvets GoIF (SWE), +29:30, 84) Oskar Kullman, Stora Tuna OK (SWE), +40:32, 95) Alexis André, Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb (SWE), +43:24, 105) Petter Nordlund, OK Kåre (SWE), +48:16, 114) Olle Bladlund, Karlsbyhedens OK (SWE), +52:29, 128) Elliot Tysk, OK Kåre (SWE), +1:04:55, 148) John Danielsson, IFK Mora OK (SWE), +1:17:40, 155) William Westbom, Säterbygdens OK (SWE), +1:24:53, 157) William Hällsten, Leksands OK (SWE), +1:27:55.

D35, 3,640 m, 38 deltagare: 1) Annica Gustafsson, IFK Lidingö SOK (SWE), 3:01:38, 2) Camilla Engstrand, IFK Göteborg Orientering (SWE), +4:49, 3) Lina Bergman, OK Skogsfalken (SWE), +9:15, 4) Annika Östman, Domnarvets GoIF (SWE), +17:54, 5) Eva Elfving, do, +18:27, 6) Sara Johansson, do, +21:09.

H35, 4,300 m, 72 deltagare: 1) Josef Nordlund, OK Linné (SWE), 2:45:55, 2) Tobias Noborn, IFK Göteborg Orientering (SWE), +1:55, 3) Andreas Höye, do, +4:17, 12) Göran Anlind, Leksands OK (SWE), +31:24.

D35 Kort, 3,190 m, 102 deltagare: 1) Alexandra Vejedal, Kamrat Och IF KIF (SWE), 1:53:56, 2) Stina Haraldsson, Järla Orientering (SWE), +2:41, 3) Elsa Törnros, Tumba-Mälarhöjden OK (SWE), +7:50, 24) Marika Hagelberg, OK Kåre (SWE), +42:05, 29) Lena Hermansson, IFK Mora OK (SWE), +48:46, 41) Anna-Karin Nilsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:01:49, 60) Johanna Sjons, IFK Hedemora OK (SWE), +1:39:45, 62) Sara Helander, Domnarvets GoIF (SWE), +1:42:22.

H35 Kort, 4,130 m, 142 deltagare: 1) Markus Martinelle, Söders-Tyresö (SWE), 2:21:56, 2) Anders Hedman, Snättringe SK (SWE), +2:57, 3) Isak Bergman, OK Skogsfalken (SWE), +3:33, 10) Björn Arvidsson, Stora Tuna OK (SWE), +23:29, 12) Peter Löfås, Domnarvets GoIF (SWE), +25:35, 23) Anders Sandberg, IFK Mora OK (SWE), +38:14, 43) Johan Höök, IK Jarl Rättvik (SWE), +58:09, 45) Stefan Boremyr, Kvarnsvedens GoIF OK (SWE), +59:12, 81) Björn Kajs, IFK Mora OK (SWE), +1:34:31, 99) Olle Penttinen, IFK Hedemora OK (SWE), +2:01:27, 116) Olle Westman, Gagnefs OK (SWE), +2:20:13.

D40, 3,500 m, 81 deltagare: 1) Maria Sjölander, OK Rodhen (SWE), 2:30:16, 2) Päivi Autio, Hiisirasti (FIN), +1:15, 3) Karolina Hellberg, Sundbybergs IK (SWE), +3:44, 6) Elin Tysk, OK Kåre (SWE), +9:16.

H40, 4,190 m, 124 deltagare: 1) Jani Lakanen, Koovee (FIN), 2:33:29, 2) Mats Troeng, OK Linné (SWE), +2:03, 3) Emil Wingstedt, Halden SK (NOR), +2:15, 4) Johan Nordlund, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +5:56, 10) Greger Tysk, OK Kåre (SWE), +17:28.

D40 Kort, 2,970 m, 208 deltagare: 1) Reetta Lakanen, Koovee (FIN), 1:52:53, 2) Malin Sand, Halden SK (NOR), +1:44, 3) Ida Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering (SWE), +1:53, 15) Johanna Maxén, Stora Tuna OK (SWE), +14:21, 19) Therese Bergqvist, Korsnäs IF OK (SWE), +16:10, 25) Lena Nordlund, OK Kåre (SWE), +18:22, 29) Emma Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +19:55, 33) Linda Stinessen, Dalaportens OL (SWE), +24:55, 42) Anna Haglund, Leksands OK (SWE), +28:15, 70) Marie-Louise Kaipe, OK Kåre (SWE), +42:25, 81) Anna Persson, do, +46:31, 83) Sofia Stenberg, Domnarvets GoIF (SWE), +48:42, 95) Malin Stövling Löfgren, Stora Tuna OK (SWE), +53:49, 98) Helena Wallman, Västerbergslagens OL (SWE), +55:38, 131) Hanna Holmström, IFK Hedemora OK (SWE), +1:17:33, 138) Lina Söderkvist, Säterbygdens OK (SWE), +1:27:41, 148) Malin Björkman, Domnarvets GoIF (SWE), +1:42:04, 183) Malena Dernfalk, Västerbergslagens OL (SWE), +2:34:11.

H40 Kort-2, 3,650 m, 115 deltagare: 1) Jostein Andersen, Nydalens SK (NOR), 2:01:11, 2) Johan Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering (SWE), +9:42, 3) Kalle Dalin, OK Kåre (SWE), +9:46, 5) U Tomas Löfgren, Stora Tuna OK (SWE), +10:30, 6) Pontus Funke, Leksands OK (SWE), +14:25, 7) Marcus Kullman, Stora Tuna OK (SWE), +14:42, 8) Hans Alin, IFK Mora OK (SWE), +16:01, 11) Daniel Kaipe, OK Kåre (SWE), +22:48, 12) Patrik Söderqvist, do, +23:43, 19) Thomas Hermansson, IFK Mora OK (SWE), +29:54, 20) Niklas Aldin, Stora Tuna OK (SWE), +31:34, 31) Tony Björling, Domnarvets GoIF (SWE), +38:34, 32) Jonas Hällsten, Leksands OK (SWE), +39:21, 33) Patrik Johnsson, OK Kåre (SWE), +39:33, 35) Ola Jäderberg, Leksands OK (SWE), +44:39, 50) Fredrik Hällsten, Stora Tuna OK (SWE), +1:07:50, 55) Jörgen Sigfrids, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:12:47, 57) Björn Norberg, Stora Tuna OK (SWE), +1:14:39, 62) Klockar Mattias Nääs, Leksands OK (SWE), +1:23:12, 67) Mats Hörnell, Domnarvets GoIF (SWE), +1:31:38, 72) Lars Nordvall, do, +1:37:26, 74) Jens Montelius Risberg, OK Kåre (SWE), +1:42:25, 97) Daniel Westbom, Säterbygdens OK (SWE), +2:26:00.

D45, 3,380 m, 141 deltagare: 1) Hanne Sandstad, Freidig (NOR), 2:10:35, 2) Gunilla Svärd, IF Thor (SWE), +0:14, 3) Aud H. Taksdal, Ganddal IL (NOR), +6:55, 5) Karolina Höjsgaard, Domnarvets GoIF (SWE), +8:45, 18) Helena Norberg, Stora Tuna OK (SWE), +20:29, 19) Lena Karlsson Holmer, IFK Mora OK (SWE), +21:04, 55) Karin Johnsson, OK Kåre (SWE), +1:00:30, 103) Jenny Lind, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:54:46.

H45-1, 3,990 m, 121 deltagare: 1) Tore Sandvik, Halden SK (NOR), 2:27:32, 2) Staffan Eriksson, Stora Tuna OK (SWE), +1:52, 3) Bent Olav Aamodt, Fredrikstad SK (NOR), +2:22, 12) Peter Fredricson, IFK Mora OK (SWE), +20:39, 20) Jonas Buud, do, +30:33, 21) Anders Oksvold, OK Kåre (SWE), +31:54, 38) Lars Åkerman, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +46:54, 89) Fredrik Granath, Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb (SWE), +1:51:19, 93) Johan Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +2:05:40, 104) Jakob Wedman, do, +2:27:24.

D45 Kort-1, 2,810 m, 120 deltagare: 1) Jenny Håkansson, OK Orion (SWE), 1:47:28, 2) Eva Hallsten, Täby OK (SWE), +6:41, 3) Åsa Pleiner, do, +17:27, 4) Malin Widelund, OK Kåre (SWE), +17:29, 10) Elenore André, Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb (SWE), +26:58, 14) Ylva Lorentzon, OK Kåre (SWE), +30:16, 17) Anna Elgesjö, Domnarvets GoIF (SWE), +34:23, 25) Bodil Wilén, Leksands OK (SWE), +43:41, 31) Kersti Ringi, OK Kåre (SWE), +51:49, 39) Erika Hård, Gagnefs OK (SWE), +1:01:27, 42) Boel Nyberg, OK Kåre (SWE), +1:03:28, 44) Annelie Ingesson, Stora Tuna OK (SWE), +1:04:35, 46) Jenny Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:06:21, 62) Sussi Björklund, Kvarnsvedens GoIF OK (SWE), +1:16:41, 65) Kristin Ramsell, Leksands OK (SWE), +1:20:59, 74) Sara Göras, do, +1:32:12, 76) Petra Hurtig Halvarson, do, +1:32:51, 83) Liselott Nordgren, OK Kåre (SWE), +1:40:19, 102) Elisabeth Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +2:49:57.

H45 Kort-1, 3,420 m, 151 deltagare: 1) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), 1:50:54, 2) Per Øyvind Stene, Nydalens SK (NOR), +3:01, 3) Øyvind Stokseth, Halden SK (NOR), +12:58, 4) Urban André, Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb (SWE), +14:29, 8) Magnus Göras, Leksands OK (SWE), +19:07, 17) Jonas Olsson, Stora Tuna OK (SWE), +26:03, 21) Jan-Olov Mattsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +30:01, 37) Martin Persson, OK Kåre (SWE), +44:57, 52) Krister Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +54:38, 62) Johan Lundberg, OK Kåre (SWE), +1:06:50, 63) Peter Hermansson, IFK Mora OK (SWE), +1:09:23, 65) Ulf Fredriksson, Stora Tuna OK (SWE), +1:13:06, 88) Hans Nykvist, do, +1:30:39, 95) Jesper Nordin, Korsnäs IF OK (SWE), +1:35:46.

D50, 3,150 m, 142 deltagare: 1) Cecilia Bratt, OK Orion (SWE), 2:04:33, 2) Anette Granstedt, IK Hakarpspojkarna (SWE), +3:15, 3) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), +6:25, 21) Anneli Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +31:26, 26) Lena Mases, do, +33:41, 31) Maria Junevik, Leksands OK (SWE), +41:17, 49) Lena Petrisi, Västerbergslagens OL (SWE), +51:21, 67) Anna von Krusenstierna, OK Kåre (SWE), +1:06:22, 68) Åsa Spik, Leksands OK (SWE), +1:06:39, 80) Ellinor Persson, Stora Tuna OK (SWE), +1:16:29, 103) Berit Gummus, IFK Mora OK (SWE), +1:49:11.

H50-2, 3,440 m, 125 deltagare: 1) Tommy Lindberg, OK Roslagen (SWE), 2:19:35, 2) Johan Ivarsson, Freidig (NOR), +0:29, 3) Gjermund Urset, IL BUL-Tromsø (NOR), +0:40, 40) Magnus Hjorth, Domnarvets GoIF (SWE), +39:50, 62) Per Carlsson, Stora Tuna OK (SWE), +1:03:11, 103) Patrik Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +2:08:35.

D50 Kort, 2,650 m, 153 deltagare: 1) Ausra Bartkeviciene, SM Gaja (LTU), 1:55:15, 2) Ina Skalberg, Bredaryds SOK (SWE), +4:14, 3) Mia Lilja, IFK Lidingö SOK (SWE), +4:50, 8) Anette Palm, HJS-Vansbro OK (SWE), +15:22, 71) Anna-Karin Rytther, Västerbergslagens OL (SWE), +1:11:24, 75) Karin Lindholm Eriksson, do, +1:16:52, 100) Erica Håll, HJS-Vansbro OK (SWE), +1:36:28, 126) Anna-Karin Lövgren, Avesta OK (SWE), +2:09:18, 141) Lotta Larsson, Västerbergslagens OL (SWE), +3:13:35.

H50 Kort-2, 3,340 m, 130 deltagare: 1) Mats Nylund, Bredaryds SOK (SWE), 1:58:36, 2) Erik Norin, Sundsvalls OK (SWE), +3:19, 3) Geir Sommerhein, OK Horten (NOR), +4:25, 4) Magnus Fredriksson, Korsnäs IF OK (SWE), +6:38, 7) Tomas Norman, Leksands OK (SWE), +13:06, 11) Lars Öhgren, Karlsbyhedens OK (SWE), +14:43, 47) Anders Mases, Stora Tuna OK (SWE), +42:02, 50) Torbjörn Nilsson Alatalo, do, +44:52, 57) Lars Gunnarsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +51:53, 71) Mikael Ringi, OK Kåre (SWE), +1:00:25, 74) Peter Junevik, Leksands OK (SWE), +1:01:59, 78) Fredrik Petrisi, Västerbergslagens OL (SWE), +1:05:06, 82) Peter Gerdin, Rembo IK (SWE), +1:11:46, 97) Krister Berglund, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:33:35, 99) Stefan Andersson, IFK Mora OK (SWE), +1:38:08, 103) Lars Halvarson, Leksands OK (SWE), +1:49:13, 113) Magnus Berger, Domnarvets GoIF (SWE), +2:10:36.

D55, 3,080 m, 85 deltagare: 1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 2:05:31, 2) Laila B.Höglund, FK Herkules (SWE), +13:52, 3) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK (SWE), +15:43, 29) Ingrid Svensson, do, +1:07:08, 66) Lena Gustafsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +2:14:39.

H55, 3,490 m, 170 deltagare: 1) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 2:08:48, 2) Lasse Jansson, Gävle OK (SWE), +11:49, 3) Joacim Ingelsson, OK Hammaren (SWE), +12:56, 21) Per Melén, OK Kåre (SWE), +38:16, 25) Peo Svensk, Stora Tuna OK (SWE), +44:24, 92) Torbjörn Söderlund, Leksands OK (SWE), +1:37:50, 130) Bosse Wigge, Domnarvets GoIF (SWE), +2:15:19.

D55 Kort, 2,710 m, 102 deltagare: 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK (SWE), 2:00:15, 2) Anna-Birgitta Gustafsson, OK Tylöskog (SWE), +4:04, 3) Anne Bodin, Almby IK (SWE), +8:37, 13) Gunilla Rylander, Stora Tuna OK (SWE), +30:51, 14) Annlouise Almqvist, IFK Mora OK (SWE), +33:48, 17) Lisbet Lidman Larsson, HJS-Vansbro OK (SWE), +35:57, 25) Eva Peterson, Älvdalens IF OK (SWE), +46:17, 30) Gunnel Rask, IFK Mora OK (SWE), +50:25, 32) Mia Gustafsson, OK Kåre (SWE), +51:53, 49) Anna-Karin Adolfsson, do, +1:13:42, 55) Katarina Sundqvist, do, +1:21:08.

H55 Kort, 3,210 m, 178 deltagare: 1) Martin Johansson, OK Orion (SWE), 2:03:57, 2) Per-Erik Rönnestrand, Frösö IF (SWE), +0:31, 3) Ove Lernå, Kalmar OK (SWE), +2:47, 7) Per Spik, Leksands OK (SWE), +5:29, 9) Johan Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +5:41, 29) Per Sandberg, Säterbygdens OK (SWE), +15:47, 34) PER Eriksson, Västerbergslagens OL (SWE), +21:47, 52) Ulf K. Rask, IFK Mora OK (SWE), +31:32, 56) Stefan Malmberg, Stora Tuna OK (SWE), +33:43, 86) Thomas Arvidsson, Säterbygdens OK (SWE), +51:04, 87) Anders Nyberg, do, +51:12, 106) Lars Gustafsson, OK Kåre (SWE), +1:02:50, 110) Robert Östlund, Säterbygdens OK (SWE), +1:06:57, 122) Inge Andersson, Rembo IK (SWE), +1:13:46, 138) Tomas Sundqvist, OK Kåre (SWE), +1:39:04.

D60, 2,760 m, 73 deltagare: 1) Elisabeth Fries, Umeå OK (SWE), 2:11:18, 2) Lena Larsson, Sala OK (SWE), +13:45, 3) Agneta Olivestam, Vimmerby OK (SWE), +20:13, 8) Jannike Wåhlberg, OK Kåre (SWE), +27:49, 24) Susanne Luescher, Stora Tuna OK (SWE), +41:34, 36) Mari-Louise Lundgren, do, +59:23.

H60, 3,500 m, 120 deltagare: 1) Stefan Nyberg, Avesta OK (SWE), 2:15:58, 2) Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL (NOR), +0:55, 3) Warren Key, Spurposting Australia (AUS), +4:53, 9) Lars Mattsson, OK Kåre (SWE), +15:52, 24) Jan-Olof Björklund, Bjursås OK (SWE), +30:34.

D60 Kort, 2,220 m, 58 deltagare: 1) Anne-Christine Schunnesson, Attunda OK (SWE), 2:16:40, 2) Vivianne Axton, OK Klemmingen (SWE), +20:37, 3) Margareta Wadin, OK Älvsjö-Örby (SWE), +27:07, 10) Laila Spångmyr, IK Jarl Rättvik (SWE), +43:25, 27) Ritva Kärkkäinen, Avesta OK (SWE), +1:09:29, 35) Eva Warenius, do, +1:18:59.

H60 Kort, 2,920 m, 106 deltagare: 1) Lennart Larsson, Hestra IF (SWE), 1:56:02, 2) Tommy Holmér, Väsby OK (SWE), +5:03, 3) Lars-Gunnar Nilsson, Eksjö SOK (SWE), +11:36, 12) Erik Eriksson, IFK Mora OK (SWE), +31:00, 28) Mats Wallman, Västerbergslagens OL (SWE), +42:21, 54) Alf Larsson, HJS-Vansbro OK (SWE), +1:07:29, 55) Arne Nilsson, Västerbergslagens OL (SWE), +1:07:32, 59) Peter Svensson, Avesta OK (SWE), +1:14:22, 63) Lars Spångmyr, IK Jarl Rättvik (SWE), +1:18:41, 78) Ronnie Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:35:37, 87) Sten Svangren, IFK Mora OK (SWE), +2:03:24, 100) Kenneth Olsson, Stora Tuna OK (SWE), +3:47:04.

H65, 3,300 m, 85 deltagare: 1) Clas Fries, Umeå OK (SWE), 2:16:16, 2) Peter Lidholm, IFK Hedemora OK (SWE), +2:05, 3) Francesco Guglielmetti, GOLD Savosa (SUI), +5:30, 7) Thom Sandvik, Avesta OK (SWE), +15:59, 16) Roland Warenius, do, +27:38, 21) Olle Rönnols, Säterbygdens OK (SWE), +38:58, 27) Arne Holmer, IFK Mora OK (SWE), +50:45, 32) Kenneth Wåhlberg, OK Kåre (SWE), +54:05.

D65 Kort, 2,160 m, 54 deltagare: 1) Marita Samuelsson, Sundbybergs IK (SWE), 2:24:58, 2) Gudrun Nilsson, Lunds OK (SWE), +9:02, 3) Lena Söderberg, OK Skogsfalken (SWE), +15:05, 13) Annica Lindell Lang, Västerbergslagens OL (SWE), +41:18.

H65 Kort, 2,800 m, 122 deltagare: 1) Kent Törnqvist, Karlskrona SOK (SWE), 1:59:20, 2) Lars Janlöv, IF Åland (FIN), +7:48, 3) Kent Granqvist, Västerviks OK (SWE), +13:31, 44) Harry Enberg, Västerbergslagens OL (SWE), +44:38, 70) Karl-Erik Andersson, IFK Mora OK (SWE), +1:05:51, 76) Bo-Göran Karlsson, Avesta OK (SWE), +1:09:11, 100) Ove Larsson, Kvarnsvedens GoIF OK (SWE), +1:53:41, 101) Bernt Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +1:55:09.

H70, 3,240 m, 102 deltagare: 1) Lars-Åke Wall, OK Tisaren (SWE), 2:15:35, 2) Jouni Savelainen, Helsingin Suunnistajat (FIN), +6:20, 3) Gert Lundquist, Gotlands Bro OK (SWE), +7:20, 19) Ingvar Svensson, Bjursås OK (SWE), +43:32, 36) Tommy Lundqvist, do, +59:51, 44) Mats Mårtensson, Stora Tuna OK (SWE), +1:16:14, 51) Bernt Löfkvist, Bjursås OK (SWE), +1:22:04, 62) Anders Claesson, IFK Mora OK (SWE), +1:35:48.

D70 Kort, 2,130 m, 47 deltagare: 1) Britta Eklund, Trosabygdens OK (SWE), 2:15:30, 2) Margareta Löfqvist, Västerås SOK (SWE), +14:37, 3) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK (SWE), +15:12, 9) Eva Halvarson, OK Kåre (SWE), +39:26.

H70 Kort, 2,710 m, 113 deltagare: 1) Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK (SWE), 2:10:09, 2) Christer Elfsberg, Kristinehamns OK (SWE), +4:35, 3) Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL (SWE), +4:53, 6) Bertil Höök, Västerbergslagens OL (SWE), +8:29, 30) Nils Boremyr, Kvarnsvedens GoIF OK (SWE), +39:35, 74) Claes Nideborn, Stora Tuna OK (SWE), +1:27:13, 81) Bo Sundberg, IFK Hedemora OK (SWE), +1:39:32, 98) Bengt Simonsson, Domnarvets GoIF (SWE), +2:06:42.

D75, 2,130 m, 21 deltagare: 1) Ing-Marie Mozélius, Stora Tuna OK (SWE), 2:20:55, 2) Carol McNeill, Lakeland Orienteering Club (GBR), +0:39, 3) Torid Kvaal, Freidig (NOR), +3:16, 5) Lena Leandersson, Älvdalens IF OK (SWE), +5:20.

D75 Kort, 1,740 m, 30 deltagare: 1) Evy Nord, Södertälje IF (SWE), 2:10:47, 2) Gull Svensson, Örkelljunga FK (SWE), +30:12, 3) Kerstin Bengtsson, Motala AIF OL (SWE), +37:56, 9) Margareta Löfkvist, Bjursås OK (SWE), +1:20:36, 26) Lisbeth Eurén, Avesta OK (SWE), +3:16:12.

H75 Kort, 2,490 m, 69 deltagare: 1) Björn Linnersjö, OK Orion (SWE), 2:07:20, 2) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK (SWE), +12:54, 3) Ronny Andersson, OK Skogshjortarna (SWE), +17:32, 13) Gunnar Löfkvist, Bjursås OK (SWE), +44:14, 14) Olle Andersson, IFK Mora OK (SWE), +46:08.

H80, 2,380 m, 46 deltagare: 1) Gunnar Østerbø, Freidig (NOR), 2:03:53, 2) Roland Karlsson, Ronneby OK (SWE), +1:23, 3) Svante Nyström, Västerbergslagens OL (SWE), +12:25, 4) Folke Nyström, do, +21:52.

H85, 1,910 m, 23 deltagare: 1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 2:10:38, 2) Rolf Anderson, Rimbo SOK (SWE), +11:30, 3) Alf Lundkvist, OK Tor (SWE), +16:32, 16) Bert Wikström, IK Jarl Rättvik (SWE), +2:20:41.