Nåsföretaget representerar Dalarna i Sverige: "Trodde inte att det var sant"

Det är en mulen höstförmiddag i Nås. En bit utanför byns centrum, vid sidan av en grusväg och omgiven av åkrar så ligger företaget Sit Rights lokaler. Daggen gör gräset dyblött, trots att det inte regnat på flera dygn. Andreas Solem, 45, öppnar dörren. I augusti blev han utsedd till årets företagare i Dalarna. Han hälsar välkommen.

– Det är väl som vanligt, fullt upp med allting. Det är mycket mail, telefonsamtal och allt med den dagliga driften, säger han.

Det var Andreas Solems far, Roland Johansson som tillsammans med några andra startade företaget 1994. Efter en sejour i en av delägarnas garage i Sigtuna landade Sit Right i de nuvarande lokalerna i Nås, året var 2000.

På den tiden jobbade en 25-årig Andreas Solem mest med elledningar och var med och spelade upp Dala-Järna IK i division 3 året efter.

Fem år senare hade Solem bestämt sig – han skulle hoppa på tåget och börja jobba i familjeföretaget Sit Right.

– 2005 började jag här. Då var jag ute och skruvade våran Sit Right. Jag kanske inte var livrädd för en telefon, men jag var ju ingen säljare på det viset. Idag är säljet och att skapa ny produkter det jag brinner för, säger han.

Det var en jävligt lång väg i början.

Fram till 2005 hade Roland Johansson gjort ett gediget jobb med att starta upp företaget från grunden och sälja in sin uppfunna produkt, Sit Right.

– Därav blev namnet på företaget och produktnamnet det samma. På den tiden fanns det bara den produkten och det var en jävligt lång väg i början. Jag var inte med då, men det fanns ju ingen efterfrågan. Alla hade ju suttit snett jämt, säger Solem.

Produkten Sit Right var – och är fortfarande – en platta som man monterar in under stolen på en skogsmaskin. Plattan ändrar lutning när maskinen lutar och på så vis sitter man alltid rakt, eller rätt som produkten säger.

Han stoppade in dem i bussen och körde ned i ett dike

Att få produkten såld i början var minst sagt svårt för Andreas Solems pappa Roland. Hade man suttit snett i många år, så kunde man gott fortsätta göra det, tyckte maskinförarna. Roland som själv hade jobbat i skogen fick helt enkelt skapa en efterfrågan.

– Det var ju ett jävla slit och många tusen mil. Han hade en folkvagnsbuss som han slet ut sätena i, monterade in en skogsmaskins-stol, med en sådan här platta i botten och körde sedan ut i skogen och besökte de som körde skogsmaskin. Ingen visste ju vad det här va då, säger Solem.

Rent praktiskt så hade Roland Johansson sitt egna knep för att skapa en efterfrågan på produkten.

– Han stoppade in dem i bussen och körde ned i ett dike så att de fick känna att de ändå kunde sitta rakt. Det var början, för att försöka få en efterfrågan, säger Solem.

Hur efterfrågad är produkten idag då?

– Ja, den har överlevt ända sedan 1994 och den säljer bra. Men alla skogsmaskiner behöver inte den här idag. De som inte har nivellerad hytt vill ha den däremot.

Sit Right-plattan monteras i skogsmaskiner hos storfräsare som John Deere och Ponsse & Komatsu. Senast idag har Solem tagit emot en beställning från dem.

I Nås är det sex stycken anställda på företaget, men idag är det emellertid inte sittplattan som är Sit Rights största vara. Sit Right har även 25 personer anställda i ett företag i Lettland där det även finns ett säljkontor. I Lettland tillverkar man den så kallade Dalagripen, som är den viktigaste varan för företaget idag. 2008 gick man även in som delägare i et företa i Östervåla med fem anställda.

– Sit Right-plattan var starten, men det är inte vår huvudprodukt idag. Idag är det Dala-Gripen som har blivit vår stora grej. Den började vi med när jag kom in i företaget, det var väl typ 2005.

Jag var glad att jag vunnit i kommunen, det var stort nog för mig.

Andreas Solem är aktuell som årets företagare i Dalarna, ett pris som han premierades med i slutet av augusti vid en ceremoni i Falun.

– Jag trodde inte att det var sant, säger han och skrattar.

För att få tävla om priset i Dalarna så måste man först bli utsedd till årets företagare i sin hemkommun. Det blev Andreas Solem i Vansbro Kommun, men på ett tämligen anonymt sätt.

– De var här i våras och berättade, men det var locket på innan prisutdelningen skulle ske. Men den har inte varit än, det verkar ha runnit ut helt i sanden, säger Solem.

Vad tänkte du när du fick reda på att du skulle till Falun och tävla om årets företagare i Dalarna?

– Jag tänkte “vad ska jag dit och göra”. Jag var glad att jag vunnit i kommunen, det var stort nog för mig.

Han hade emellertid sina aningar om att det kunde bli han som skulle prisas under prisutdelningen i Falun.

– Jag fick lite signaler. Vi skulle presentera våra företag och jag är absolut ingen stor talare inför massa folk. Men jag kände att jag ändå fick till en bra presentation och jag sade ordet “ergonomi”. Jag hade absolut inte planerat det, men lyckades få fram det ordet och kände att det gick ganska bra.

Utan han så hade det här inte funnits

Efter Solems presentation var det dags för middag innan regionsrådets representant klev på scenen.

– Hon började prata om Gustav Vasa och pratade jättelänge om att det kommit många fina produkter och uppfinningar från Dalarna. Sedan när hon pratat en kvart, då sade hon ordet “ergonomi” och jag tänkte “vafan, varför skulle hon säga det?”. Det var det ordet jag sade när jag presenterade mitt företag. Då tittade jag runt på de andra och tänkte att det inte var så många som hade uppfunnit en produkt.

Sedan läste juryn motiveringen och det stod klart att Andreas Solem från Nås var årets företagare i Dalarna.

– Då kände jag bara “yes”. Jag trodde inte på det första sekunden.

Hur kändes det då?

– Det är klart som fan att man är stolt, det finns ju någon anledning till att man fått det. Jag tänker att det ska vara stora, fina företag med många anställda, jätteomsättning med fina hemsidor som vinner. Nej men man måste väl få vara lite stolt ändå, säger Solem.

Han hade liksom inget annat intresse, det här var hans livsverk

Tidigare under året så avled Andreas Solems far Roland Johansson – den som grundade företaget.

– Det var lite synd att farsan dog här i januari så att han inte fick vara med när vi vann. Utan han så hade det här inte funnits, säger Solem.

Hur länge var han med i verksamheten?

– Han var med länge och han hade liksom inget annat intresse, det här var hans livsverk. Han var väl här mer eller mindre varje dag även om han hade dålig hälsa på slutet. Det är 100 frågor per dag om du driver ett företag och bara det att han kunde svara i telefonen och ge mig ett råd var guld värt, säger Solem.

Att Solem utsågs till årets företagare i Dalarna gör att också kommer tävla om titeln årets företagare i hela Sverige. Själva tillställningen är inställd på grund av cornapandemin, men det kommer att hållas en digital prisutdelning. Den 14 oktober presenteras plats två och tre och den 16 kommer vinnaren att presenteras. Just nu är det 20 företagare kvar i tävlingen och Andreas Solem är en av dem. Han är ödmjuk inför faktumet.

– Absolut det finns ju många företag, säger han och skrattar.

Företaget har funnits i över 25 år och tillverkat sittplattan från dag ett. Solem tror att det är ett bra jobb över tid som gör att man prisas.

– Det är väl inget speciellt just i år, men vi är väl ett stabilt företag.

Vad menar du med stabilt?

– Vi är en stabil leverantör av våra grejer, vi håller våra leveranstider och vi är duktiga. Vi har skapat oss en bra plattform och en stabil ekonomisk situation. Det är väl inga hemligheter, det är officiella siffror. Företaget går bra och vi har gjort något bra under många år, skulle jag tro, det är nog inget specifikt just nu.

Har ni någon punkt inom verksamheten som gör er unika?

– Snabba leveranser och snabb support av våra produkter har vi fokuserat på, och blivit väldigt bra på, säger Solem.

Det återstår att se hur det går för Andreas Solem och hans företag när han möter nationellt motstånd i priset om årets företagare i Sverige.