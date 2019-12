Näringslivschefen köpte fastighet via eget privat bolag – nära området han samtidigt exploaterade för kommunen: ”Jag har inte gjort något fel”

Näringslivschef Per Strid är exploateringsansvarig för Leksands kommun. Han har varit djupt involverad i planarbetet och planeringen för bygget av de planerade höghusen vid södra brofästet på Åkerö i Leksand. Han har skrivit under avtal för att köpa in mark i det aktuella området - och varit kommunrepresentant vid olika offentliga samrådsmöten.

Beslutet om att bygga de sex våningar höga husen fattades av Leksands kommunfullmäktige den 25 november. Den 19 december går tiden för att överklaga beslutet ut.

Nu står det klart att kommunens näringslivschef Per Strid gjort egna privata fastighetsaffärer i relativt nära anslutning till det område som kommunen nu exploaterar.

– Jag känner mig trygg i detta. Jag har också stämt av detta med mina chefer innan jag köpte fastigheten, säger han.

Samma år som kommunen skriver ett markanvisningsavtal med bostadsbolaget Lillskär och arbetet med den nya detaljplanen drar igång på allvar påbörjar Per Strid sitt eget husköp.

I området har Strid via egna familjebolaget Strid & CO köpt en fastighet för 1 miljon kronor. I familjebolaget är Per Strid firmatecknare och suppleant. Enligt lantmäteriet värderas fastigheten till 1,3 miljoner kronor. Köpekontraktet med Engros är signerat av Per Strid personligen.

– Jag vet hur viktigt det är att inte blanda ihop rollerna. Därför har jag inte heller blandat ihop rollerna. Fastighetsköpet är en ren privat angelägenhet, säger han.

Strid äger även fastighetsbolaget Golden Gate Sweden AB, som är inaktivt.

– Jag har redovisat alla mina bisysslor för min chef och fått klartecken för det. Jag är fullt medveten om att jag i min roll kan bli granskad. Jag vill inte komma i en situation där någon kan kritisera mig eller misstänka mig för jäv. Jag ska kunna tåla en granskning, säger han.

Säljare av den fastighet Strid köpte var fastighetsbolaget Engros, som är en stor fastighetsägare strax söder om kommunens exploateringsområde på Åkerö. I dag hyr Engros ut lokalerna till bygghandelsbolaget Karl Hedin.

Fastighetsköpet genomfördes i slutet av 2018, mitt under den period som bygget av de kritiserade höghusen planerades och beslutsprocessen pågick.

– Jag har inte spekulerat i en värdeökning. Jag har inte försökt nå vinning. Jag ska inte sälja fastigheten. Den ska vara kvar i familjen, för mina barns skull. Anledningen till att jag köpte huset bottnar i att vi har en nära relation till huset. Vi hyrde den under flera år - och fick därför frågan om att köpa den när den skulle säljas, säger han.

I den aktuella affären har även Per Strid haft en fullmakt från säljaren Engros - att agera för säljaren i förrättningen - trots att Strid var köpare.

– När koordinatorpunkter för gränsen saknades och nya skulle sättas ut måste man vara på plats fysiskt. Det är en formell sak. Engros har säte i Sundsvall. Alla visste var gränsen gick. Därför ville de av praktiska skäl att jag skulle representera dem, säger han.

Har du gjort några fler fastighetsaffärer i området?

– Nej, det har jag inte - och det jag gjorde var av helt privata syften, säger han.

Lagen ser strängt på frågan om jäv. Minsta misstanke om jäv ska beivras - det säger kommunallagen (kapitel 6, paragraf 28-32).

– Och i det känner jag mig trygg i hur jag handlat, säger Per Strid.

Inte sett något som krockar med hans arbete

Kommundirektör Göran Wigert bekräftar att Per Strid varit öppen med sina bisysslor. Han förklarar att näringslivschefen under ett medarbetarsamtal berättat om familjeföretagen.

– Jag har inte sett något som krockar med hans arbete på Leksands kommun, säger Göran Wigert och bekräftar samtidigt att Per Strid även informerat om fastighetsköpet.

Per Strids bisyssla som företagare har inte anmälts skriftligen till kommunen. Trots att kommunens egen personalhandbok på interna nätet säger att ”det är viktigt att medborgarna upplever det som vår verksamhet bedrivs på ett klanderfritt sätt”. Samt att ”om du har en eller flera bisysslor ska du anmäla det till arbetsgivaren. Det gör du genom att fylla i formuläret...”.

Informationen har istället getts muntligt under ett medarbetarsamtal.

– Någon skriftliga anmälan har inte gjorts eftersom den rutinen tillkommit efter att Per Strid anmälde sina bisysslor, säger Göran Wigert.

Kommundirektören anser inte att han hade anledning att ifrågasätta Per Strids köp av en fastighet på Åkerö. Han är till och med osäker på om näringslivschefen hade en skyldighet att berätta om köpet trots att huset ligger mindre än 100 meter från kommunens övergripande bostadsplan - och knappt 200 meter från detaljplaneområdet, som fullmäktige beslutat om.

– Jag kan inte se problemet, det finns inga kommunala intressen i marken och den ingår inte i de markaffärer vi gjort i området, säger han.

I kommunallagen står att jäv uppstår om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för den anställdes opartiskhet.

Per Strid har medverkat i planprogrammet som ligger till grund för områdets nya detaljplan. Han har fört kommunens talan under samrådsmöten. Och som näringslivschef har han under flera offentliga mötet argumenterat för det nya bostadsområdet och ifrågasatt de som kritiserat höghusplanerna.

Han har även haft synpunkter på de yttranden som medborgarna lämnat på detaljplaneförslaget då han ansett de haft ett nedvärderande språk.

Ser du inget problem i att Per Strid köper och säljer fastigheter åt kommunen och samtidigt gör en privat fastighetsaffär i anslutning till kommunens bostadsprojekt?

– Nej jag kan inte se problemet. Han måste kunna köpa en bostad i närheten av en exploatering och jag kan inte se hur det skulle kunna påverka något i hans yrkesutövande, säger Göran Wigert.

Har du informerat politikerna om fastighetsköpet och hans bolag?

– Ulrika Liljeberg (kommunalråd, reds anmk) vet men det här är en medarbetarfråga och inget som vi i normala fall informerar politiken om. Det är en fråga mellan chef och arbetstagare.

Har ni gjort någon extern utredning om det kan vara jäv?

– Nej, jag kan inte se någon jävsituation alls. I det här fallet har inte kommunen gjort någon affär med det bolag som Per gjort en affär med.

Men med tanke på hans delaktighet i exploateringen?

– Exploateringen är politiskt beslutad. Jag har ställt de kontrollfrågor som jag tycker krävs och ser inget konstigt. Har någon hanterat det här fel är det jag som gjort det. Per har redogjort och jag har inte sett några konstigheter, säger kommundirektör Göran Wigert.