När padelintresset exploderade - då tog Alma, Vilma och Agnes chansen och satsade

I Ludvika och Smedjebacken öppnade man i våras en padelbana i Hagge. 2021 planeras ytterligare två anläggningar stå klara, en i Smedjebacken och en i Ludvika. I takt med detta kom Agnes Linder, Vilma Lennholm och Alma Eriksson på ABB industrigymnasium på idén att sälja personliga padelracket till företag och privatpersoner och startade UF-företaget CYP UF.

– Kunden får välja motivet, men ofta brukar företag vilja ha sin logga och privatpersoner sitt namn, säger Alma Eriksson, ekonomiansvarig vid företaget.

Företaget erbjuder också tryck på andra sportprodukter som innebandy- och hockeyklubbor. Men hittills har de mest riktat in sig på padelracket. Marknadsansvarige Agnes Linder förklarar att deras verksamhet beskrivs av deras namn, eftersom CYP UF står för Customize Your Product UF. UF betyder ung företagsamhet och genomförs i gymnasieskolan på vissa program. Där får eleverna testa att driva företag under ett år.

Tjejerna förstår varför padel ökat i popularitet. Alla tre vittnar om att sporten är rolig- även för nybörjaren. Ett perfekt sätt för företag att värna om anställdas hälsa till exempel.

– Sporten går ju att spela lika bra för nybörjare. Det är nog därför det passar så bra att spela inom företaget, där många ligger på olika nivåer. Alla kan ju vara med och spela, säger företagets VD Vilma Lennholm.

Även om många har varit intresserade av att köpa de personliga racketarna har Coronapandemin satt käppar i hjulet vid produktionen då fabriken som från början skulle producera produkten tvingades lägga ner sin produktion.

Men tack vare sitt samarbete med VB padel i Ludvika/Smedjebacken har företaget lyckats komma i kontakt med en ny potentiell leverantör.

Tjejerna hoppas att priserna för att spela padel kommer sjunka och tillgängligheten för sporten öka ju fler anläggningar som startas.

– Man har ju kunnat pressa upp priserna eftersom efterfrågan har varit hög och det har funnits få anläggningar med få lediga tider. Men nu i och med att allt fler anläggningar byggs kommer också priserna att sjunka. Det tycker vi är bra. Alla ska ju ha råd att spela sporten och det tänker vi också på när vi säljer racketar, säger Vilma Lennholm som också tror att seriespel för ungdomar kommer bli allt vanligare framöver.

Att fortsätta driva företag i framtiden är alla tre tjejer inne på. Resan med UF-företaget CYP UF har gett mersmak.

– Nu har vi ju fått testa på, så då är det nog inte lika svårt om man vill starta ett företag sen i framtiden, säger Agnes Linder.

Fakta: Om tjejerna i CYP UF

Namn: Agnes Linder, Vilma Lennholm, Alma Eriksson

Ålder: 17 år, går 2:an på gymnasiet

På fritiden: Spelar golf (Vilma). Spelar fotboll (Agnes). Gymmar (Alma). Umgås med vänner. Spelar padel.

Fakta: Vad är UF?

Ung företagsamhet (UF) är en utbildning som bedrivs av vissa linjer på gymnasiet. Under ett läsår startar, driver och avvecklar eleverna ett UF-företag med stöd från lärare och rådgivare från näringslivet.

Syftet med drivande av UF-företag är i första hand att prova på att driva ett företag rent praktiskt.

Källa: Ungforetagsamhet.se