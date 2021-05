När drömlokalen blev ledig slog de till – öppnar klädbutik mitt i centrum

I mars upphörde klädbutiken awear i Borlänge centrum, efter att bolaget gått i konkurs.

Men redan efter ett par månader öppnar en ny klädbutik i samma lokal i korsningen Stationsgatan-Borganäsvägen.

– Vi har länge sneglat på den här lokalen, vi tycker att den har bästa läget i hela stan, säger Jenny Björklund.

Vi, det är Jenny och maken Krister Björklund. Tillsammans har de en lång bakgrund i klädbranschen med butiker som bland annat 1880 i Falun samt Zero Zero och Next Company i Borlänge. Och längre tillbaka drev Krister bland annat gul&blå och JC i Falun.

– Krister har varit i branschen och haft butiker sedan 1973, berättar hon.

Den nya butiken i Borlänge kommer att behålla namnet awear.

– Det är ju ett så etablerat namn, vi kommer bara att tillägga women&men. Och så finns det ju så många plastpåsar kvar med loggan, säger hon och skrattar.

Men det blir även flera förändringar. Bland annat har man gjort om lite i lokalen och delvis förändrat sortimentet.

– Den största förändringen är att vi även kommer att sälja herrkläder och så småningom funderar vi på att till hösten även sälja lite inredning, berättar hon.

Makarna Björklund har bolaget tillsammans, men det är Jenny som kommer att driva butiken. Till en början kommer man inte att anställa någon personal.

– Krister kommer mest att vara i Avesta där vi också har en butik, berättar Jenny.

Den 17 maj är planen att butiken i Borlänge ska öppna.

– Kanske att det blir en liten smygöppning helgen före, säger Jenny Björklund.