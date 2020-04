När amningen krisar: Birgitta rycker ut som ”hjälpmamma”till nya föräldrar i Dalarna: ”Man kan börja tro att barnet inte ska överleva”

► I dag inleder vi en artikelserie här på DT Familj, med fokus på tiden före och efter ett barn kommer till världen. En omvälvande tid som ofta är förknippad med stark glädje, men även kan innefatta jobbiga känslor.

Med 50 yrkesverksamma år som barnsköterska i Dalarna har Birgitta Bellskog en gedigen erfarenhet om nyblivna mammor och nyfödda barn.

För fyra år sedan, vid fyllda 67, gick hon i pension från sitt jobb på neonatalavdelningen, avdelningen för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn, vid Falu lasarett.

Men hon fortsätter hoppa in på ”neo” för att hjälpa till. Birgitta är också en av de ideella krafter som ger stöd och råd via Amningshjälpen i Dalarna.

Till amningshjälpen ringer mammor eller en partner, ofta den första tiden efter förlossningen.

– Och det är ofta oroliga föräldrar som ringer till oss. Och det kan lugna att man får berätta lite för dem om hur kroppen fungerar, berättar Birgitta.

– Kanske man inte kan känna någon glädje just då i situationen, det är jätteviktigt hur man bemöter dessa föräldrar.

För kvinnan, berättar Birgitta, sätter ytterligare ett hormonsystem igång i samband med förlossningen, då moderkakan lämnar livmodern. Hormonerna finns där för att säkerställa fullt fokus på det lilla barnets behov av mat, trygghet och omvårdnad. Oavsett antal sömnlösa nätter, eller den påfrestning för kroppen en förlossning är.

Att kroppen ”tar över” på det här sättet och påverkar känslorna i olika grad, kan komma oväntat:

– Vi lever i nya tider nu, det är inte som det var förr när kunskaperna ärvdes ned från tidigare generationer, det fanns oftare en mormor eller en farmor i närheten, säger Birgitta.

Hon förklarar att kvinnans hormonsystem är precis detsamma som det var för tusentals år sedan. Syftet då var att skärpa förälderns uppmärksamhet mot alla hotande faror: Stup, vattendrag, kanske eld och vilda djur.

– Man kan kalla det för ”lydnadshormon”. Vi är skapta för att skydda vårt barn. Det här är fullt naturligt.

”Nojorna” hos nya föräldrar för att undanröja olika upplevda faror, är alltså inte konstiga.

– Barnet gnäller och direkt undrar föräldrarna vad är det för fel, är det hunger, är det trötthet...

Man kan börja tro att barnet inte ska överleva

Hur påverkas mamman av att ha det här stora hormonpåslaget den första tiden?

– Det påverkar enormt mycket och sätter igång en stor oro och inre stress.

Oron kan förstärkas om amningen inte kommer igång som förväntat.

– Man kan känna tvivel och behöva stöd för att kunna känna tillit till sin förmåga att ta hand om sitt barn. Det här är genomgripande för mammor och partners, man kan börja tro att barnet inte ska överleva, säger Birgitta.

Bröstmjölken kanske inte räcker om det bara kommer några droppar? En vanlig tanke, berättar Birgitta.

Nej, säger hon, i början är det vanligt att det bara kommer lite råmjölk:

– Och den är fullt tillräcklig för ett friskt, fullgånget barn i början.

– Det är många som behöver stöd och hjälp i detta.

Alla mammor är olika, precis som alla bröst är olika. Det handlar om att stötta och uppmuntra just den mamman

1978 gick Birgitta med i Amningshjälpen.

I Amningshjälpen jobbar hon ideellt och med personlig kontakt, via telefonsamtal eller i ett fysiskt möte. Det kan ringa när som helst på dygnet. Och ett möte får ta den tid det tar.

När hon träffar mamman kan hon se hur amningen går till och hur bebisen ligger i famnen. Hon kan ibland föreslå att kvinnan ändrar sin position för att underlätta för barnet.

– Jag brukar alltid säga ”Vad händer om du provar att göra såhär?”

Ett enkelt råd kan ibland göra att det som kändes omöjligt blir självklart.

– Alla mammor är olika, precis som alla bröst är olika. Det handlar om att stötta och uppmuntra just den mamman. Ganska ofta så räcker det att prata några gånger.

När det inte funkar, vad kan vara orsaken?

– Ja, själva stressen över att det inte ”kommer igång” kan bli den stora boven.

– Det kan även vara så att barnet inte får ett bra tag om bröstet.

Mjölkstockning med ömma bröst och såriga bröstvårtor kan bli resultatet.

Råden till kvinnor om hur man bäst ska hantera mjölkstockning, har varierat genom åren, säger Birgitta. Mer om det kan du läsa i en kommande artikel här på DT Familj.

– Våra råd i dag är evidensbaserade och grundar sig på aktuell forskning.

Är det alltid bäst att amma?

Birgitta Bellskog säger att WHO:s rekommendationer är att alla barn och mammor har rätt till amning, upp till två års ålder. Bröstmjölken ger barnet ett visst skydd mot infektionssjukdomar, och påverkar även hjärnans utveckling positivt. Närheten kommer på köpet.

Men hon är samtidigt noga med att påpeka att visst är det så att amning inte passar alla, av olika skäl.

– Det är viktigt att vi också stöttar de som inte kan eller vill amma, och då prata om fördelarna som finns med att mata med flaska.

Hur länge ska man försöka amma om det bara krånglar och är jobbigt?

Hon säger att det inte finns generella svar på det, det är därför det är individuella samtal i rådgivningen.

– Man får prata några gånger, det är viktigt med den personliga relationen.

Gå till kunskapen när det kommer till amning, är Birgittas budskap. Förutom bvc finns även Amningshjälpen samt bra faktaböcker om graviditet och spädbarnstid att vända sig till.

En faktor som hänger ihop med mjölkproduktionen i kvinnokroppen, är hormonet prolaktin.

– Ett hormonpåslag av prolaktin är som störst nattetid och det styr mjölkproduktionen.

– Ett annat viktigt hormon för amningen är oxytocinet, ett slags lugn och ro-hormon som kan störas om mamman är orolig eller stressad.

Ett par som kanske valt att dela upp matningen, och där mamman kanske ammar bara på dagtid, kan behöva känna till att mängden bröstmjölk kan dämpas om barnet inte ammas på natten – utan då får välling av en annan vårdnadshavare.

– Det kan sina för vissa, säger Birgitta med betoning på ”vissa”, och påminner igen att kvinnor är olika.

Även barn är olika.

Hon berättar om en svensk forskningsstudie, som visar att skillnaderna kan vara mycket stora mellan hur mycket bröstmjölk barn får i sig under amning, under en dygn. Bland barnen i studien kunde noteras en variation per dygn på 7 deciliter.

Budskapet här blir?

– Barn är olika och mängden bröstmjölk per dygn är varierande. Skillnaderna är ju stora.

Hur ofta ska det ammas och när ska man sluta, finns det några svar där?

– I stort sett är rekommendationerna i forskningen i dag att det är fri amning som är bäst. Då låter man barnet bestämma. Naturens lag funkar bäst.

Hon säger att det inte finns någon övre gräns för amning.

– Men efter två års ålder är barnets eget immunsystem färdigutvecklat.

För Birgitta Bellskog har intresset för barn långt ifrån tagit slut vid pension.

Så vad är det med just barn?

– Ja, det är ju livet på nåt vis. Jag tror jag var fem år och gick omkring med dockvagn här i området när jag bestämde mig att jag ville ta hand om barn.

Hon berättar om de nära mötena med föräldrar hon mött genom åren, på Neonatalavdelningen och genom Amningshjälpen. På köksbordet ligger ett vykort med glad hälsning, från en familj i Dalarna.

– Det händer nästan dagligen att jag möter mammor och pappor, nyligen ett par jag träffade på neo för 34 år sedan! Man liksom ”connectar” när man möts i en sådan situation.

– Och det är så ju intressant med barn, säger hon och berättar att ett för tidigt fött barn har speciella behov och visar signaler som är speciella just för dess utvecklingsfas.

– Det handlar om att lära sig dessa signaler, de är andra än för ett fullgånget barn. Personalen på ”neo” är jätteduktiga på det här, de anpassar till exempel provtagningar och väcker inte ett barn som sover gott. Man ska ”fånga upp” ett barn som sovit när det börjar röra lite på sig, till exempel rör med handen vid sin mun.

– En bra tid att amma! tipsar Birgitta.

Skjut upp det där andra till senare, som att tömma en tvättmaskin eller kolla blöjan, ”vila på vågen” och ge maten när barnet är som mest harmoniskt.

Fakta

Namn: Birgitta Bellskog

Ålder: 71

Bor: Falun

Familj: Man, barn och barnbarn

Aktuell: Ideellt aktiv i Amningshjälpen i Dalarna

Amningshjälpen

Riksföreningen startade i landet 1973, då var från början tanken en mamma till mamma-stöttning – man kunde få hjälp av en annan mamma, som ett komplement till annan sjukvård.

Om man vill bli en hjälpmamma kan man kontakta föreningen. Mer information och kontaktuppgifter till amningshjälpen i Dalarna finns på adressen amningshjalpen.se

