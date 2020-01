Myndighet säger nej till myggbekämpning vid Dalälven – nu blir sommarplågan en fråga för regeringen

Stickmyggor har varit ett återkommande problem för boende och besökare i delar av områdena kring nedre Dalälven. Bekämpning av stickmyggens larver har gjorts sedan 2002 med det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G. Dock har bekämpning inte skett varje år.

Statliga Naturvårdsverket har fått in en ansökan om bekämpning av stickmygg under perioden 1 maj till och med 31 augusti åren 2020 till 2022. Som alternativ har angetts bekämpning under samma period med enbart år 2020.

Det område som man önskar utföra bekämpningen i omfattar sammanlagt drygt 12 000 hektar varav knappt 6000 hektar ligger inom Natura 2000-områden. Om den ges tillstånd är spridningen planerad att ske vid högst fyra olika tillfällen per område och år. Bekämpning sker i huvudsak med helikopter, men även till viss del för hand.

Den ansökan som lämnats in avser i stort sett samma områden där bekämpningen utfördes 2019.

I den bedömning som Naturvårdsverket gjort skriver myndigheten att det råder fortsatt osäkerhet beträffande risken för oönskade ekologiska effekter vid upprepad och storskalig spridning av VectoBac G. Därför bedömer Naturvårdsverket att det inte finns förutsättningar för att meddela tillstånd enligt miljöbalken.

I sitt beslut pekar Naturvårdsverket på alternativa metoder som bete eller slåtter samt ändrad vattenreglering, vilken dock kan behöva kompletteras med bekämpning med VectoBac G.

I nuläget sker bete och slåtter i begränsad utsträckning genom projekt som länsstyrelsen initierat. Dock bör det enligt Naturvårdsverket ske en långsiktig planering för att identifiera ytterligare områden lämpade för bete eller slåtter i området kring Nedre Dalälven. Men även frågan om en ändrad vattenreglering behöver utredas.

Frågan om bekämpning eller inte kring nedre Dalälven går nu vidare till regeringen för avgörande.