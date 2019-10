”Mycket väsen för lite ull”: Flera företag tvingas böta

Besluten om böterna togs vid oktobermötet med miljö- och byggnämnden i Ludvika.

– Man kan väl tycka att det är mycket väsen för lite ull. Det är ju förhållandevis lite pengar men nivån på avgifterna är fastställda av staten, säger kommunens miljöchef Göran Eriksson.

Samtliga företag får betala 1 000 kronor i ”miljösanktionsavgift”. Men Niklas Andersson som driver Farstukvisten får tre sådana botar på således totalt 3 000 kronor.

Böterna döms ut eftersom företagen inte i tid lämnat in rapporter om fluorerande växthusgaser i sina fastigheter. Om det någon gång under ett kalenderår finns minst 14 ton ”koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning” så måste kommunens miljömyndighet få in en rapport.

Rapporten ska lämnas senast 31 mars påföljande år, men inte förrän i somras skickade företagen in sina redovisningar för 2018.

Förutom straffavgiften så får företagen även betala tillsynsavgift på 1 000 kronor för vart och ett av besluten.

– Miljösanktionsavgiften ska de betala till Kammarkollegiet men tillsynsavgiften får vi behålla, uppger Göran Eriksson.

Det kan också nämnas att även kommunala social- och utbildningsnämnden drabbades av böter. Men här var beloppet 3 000 kronor plus tillsynsavgift på tusenlappen jämnt.

I detta fall motiveras böterna med att nämnden drog i gång nya förskolan i Gonäs för tidigt. Miljö- och byggnämnden fastslår att det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera en förskola.

Och när anmälan är gjord så får verksamheten starta tidigast om sex veckor. Men när social- och utbildningsnämnden öppnade nya förskolan under sensommaren i år hade de inte ens skickat in anmälan, noteras det.