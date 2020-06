Mycket stödpengar till Malungsidrotten: "Många stora arrangemang som man fått ställa in"

På måndagen började de 500 miljoner kronorna från regeringens stödpaket till idrotten delas ut. Och i Dalarna sticker Malungsidrotten ut när pengarna har fördelats bland de ansökande klubbarna. Trots att Malung-Sälen är en av länets minsta kommuner, är inte mindre än fyra av 14 föreningar som fått över 100 000 kronor därifrån.

Totalt delas 848 000 kronor ut till idrotten i Malung-Sälen, fördelat på sju olika föreningar.

– Det är ganska mycket pengar till kommunen och det är ju positivt. Det är väl för att det är ganska många stora arrangemang som man fått ställa in. Slalomklubbarna skulle ju till exempel haft en stor tävling (Skistar Wintergames) med flera tusen deltagare, säger Jörgen Norén, ordförande i Malungs OK Skogsmårdarna som är en av de fyra föreningar som får mest pengar i kommunen.

Malungs OK Skogsmårdarna får 180 000 kronor från stödpaketet. Malungs IF, som har ansökt som flersektionsförening, får 351 000 kronor och de två skidföreningarna Sälens IF och Malungs Slalomklubb får båda drygt 100 000 kronor.

För föreningslivet i Malung är den inställda Dansbandsveckan förstås en stor smäll, men det är inte den som ligger bakom stödpengarna den här gången.

– Får vår del arrangerar vi Buggruset, som är ett motionslopp, under Dansbandsveckan. Men det är ju först i juli och perioden man kan söka stöd för är fram till den sista juni, konstaterar Jörgen Norén.

– Vi skulle haft en stor fotbollsturnering, Skinnarcupen, och det är väl det som ligger till grund för det här skulle jag tro. Men vi har ju sökt för lite andra bortfall också, totalt var det väl runt en miljon. Men vi är så klart jätteglada för det bidrag vi har fått och ska försöka fördela det på bästa sätt. Det här gör att vi kan kan bibehålla vår ungdomsverksamhet, säger Mari Tros Henriksson, kanslist på Malungs IF fotboll och den som har hållit i ansökan för klubbens räkning.

För Malungs OK är klubbens stora intäktsbortfall under den aktuella perioden tredagarsorienteringen i Sälenfjällen i slutet av juni. Dessutom skulle klubben ha arrangerat ett konfirmationsläger för ungdomar under tre veckor i juni.

– Exakt vad de har beviljat vet vi inte, vi hade ansökt om mer pengar. Men 180 000 betyder ändå en hel del för oss, förklarar Jörgen Norén.

Normalt omsätter Malungs OK närmare fyra miljoner kronor. Utöver en aktiv barn- och ungdomssektion har man också en stark elitverksamhet. Men en säsong då det inte är några tävlingar att åka på, minskar förstås kostnaderna rejält också, då klubbens ersättning till de aktiva till största delen handlar om omkostnader i samband med tävlingar och läger.

Både Malungs OK Skogsmårdarna lär få anledning att ansöka om mer pengar om det blir en andra ansökningsomgång. I förra veckan begärde RF en förlängning av stödpaketet och ytterligare 500 miljoner till och med den sista september.

– Vi kommer förlora stora pengar på Dansbandsveckan, fotbollen och ishockeyn är ju delägare i arrangemanget och det står för nästan hela herr- och damfotbollens intäkter, konstaterar Mari Tros Henriksson.

– Vi har redan tagit beslut om att ställa in nästa stora arrangemang, som är Bagheera Fjällmarathon i Sälen i slutet av augusti. Vi får se hur mycket vi förlorar på det, säger Jörgen Norén.

Någon garanti för att det blir mer pengar finns dock inte, ens om regeringen beviljar ett utökat stöd. Av de pengar som fördelats i den här omgången är det tydligt att RF har prioriterat barn- och ungdomsidrotten och där kanske först och främst inställda cuper och läger.

FAKTA / STÖDPAKETET TILL IDROTTEN

Här är de sju föreningar i Malung-Sälens kommun som får pengar ur stödpaketet.

Malungs IF, flersektionsförening – 351 000 kronor

Malungs OK Skogsmårdarna, orientering – 180 000 kronor

Sälens IF, skidor – 113 000 kronor

Malungs Slalomklubb, skidor – 102 000 kronor

Lima Motorsällskap, bilsport – 45 000 kronor

Malungs GK, golf – 45 000 kronor

Malung United FC, fotboll – 10 000 kronor

IF Nornan hade ansökt, men fick inget stöd beviljat