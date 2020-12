Mycket snö väntas under fredagsdygnet: ”Kan ställa till det i trafiken”

Det ser ut att bli mycket snö i hela Dalarna från natten till fredag fram till och med natten till lördag.

Snön kommer in söderifrån.

– Det kommer att komma rejält med snö och det gäller i stort sett hela Dalarna. Mängden är osäker men det handlar troligtvis om flera centimeter på många håll, säger Maria Augutis, meteorolog på StormGeo.

Hon fortsätter:

– Det kan ställa till det i trafiken. Det kraftigaste snöfallet kommer vara under morgontimmarna på fredag, innan det kommer en ny snösväng på fredagskvällen, fram till natten mot lördag.

I sydöstra delen av Dalarna kan det lokalt vara mer blötsnö med inslag av regn under fredagseftermiddagen då temperaturen väntas stiga någonting.

– Om man måste ut på vägarna under fredagsdygnet ska man verkligen ta det lugnt. Det kommer att snöa i många timmar.

– Det kan tidvis vara ymnigt snöfall som täcker stora delar av Dalarna, inte bara i fjällen, säger Augutis.

Under lördagen ser det ut att lugna ner sig när ett högtryck drar in. Stora delar av Dalarna kommer att ha uppehåll innan mildare och varmare luft drar in under lördagskvällen och söndagen.

– Då kommer en del av snön att smälta, förutom i dalafjällen. En del skurar ser ut att kunna dra in och då kan det bli halt igen, säger Maria Augutis.