Musikfestival för unga till Falun i höst: ”Ger mervärde i livet”

I takt med att pandemirestriktionerna börjar lättas börjar evenemang hitta tillbaka in i vardagen. RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, arrangerar varje år festivalen MusikRUM. Förra året fick festivalen ställas in, men under torsdagen stod det klart att festivalen återgår i år, om än i en annorlunda tappning än vanligt.

"Denna typ av aktiviteter ger mervärde i livet och det är viktigare än någonsin just nu", säger Hanna Hult Rosén, generalsekreterare RUM, i ett pressmeddelande.

De senaste åren har festivalen arrangerats i Västerås, men i år ändras konceptet så att det passar de nya restriktionerna. MusikRUM arrangerar simultana workshops på 16 orter runt om i landet. På varje ort finns det 150 platser fördelat på tre separata workshops.

Under festivalen kommer alla instrumentalister, sångare och dansare att arbeta med Linnea Henrikssons låt "Alice" som sedan klipps ihop till en gemensam musikvideo.

"Det speciella med MusikRUM är deltagarna. Alla de unga som samlas och den stämning som uppstår när de bjuder på sin musik, dans och sång", säger Vincent Ericsson, förbundsordförande för RUM.

På festivalen finns det möjlighet att delta i olika orkester- och körtävlingar, och i år finns det för första gången också en band- och ensembletävling. I år kan man anmäla sig till festivalen som enskild individ och inte enbart som del av en befintlig grupp.

MusikRUM äger rum 2 oktober i följande orter:

Luleå

Umeå

Skellefteå

Östersund

Härnösand

Falun

Karlstad

Västerås

Linköping

Uppsala

Stockholm

Visby

Göteborg

Nässjö

Kalmar

Hässleholm