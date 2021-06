Musikduo spelar för äldre på midsommar: "Vi sprider glädje och trivsel med låtar de känner igen"

Det är deras åttonde spelning denna vecka. Paret bakom musiken är Marja Hjelm, från Svärdsjö, och Ingemar Karlsson, som kommer från Hedemora.

I dag spelar duon på ett äldreboende i Danholn. Innergården, där spelningen genomförs, är dagen till ära dekorerad med blomsterbuketter och girlanger med den svenska flaggan.

Vad vill ni bidra med er musik?

– Det är glädje för de äldre. Vi känner oss så tacksamma för att ha fått den uppgiften och kunna göra det här. Just tacksamheten är en väldigt viktig del för oss, svarar Marja Hjelm.

Runt innergården till äldreboendet sitter publiken samlad. Några klappar med i takt med musiken, andra stampar med fötterna. Många är finklädda med hattar och somriga blusar.

Båda musikerna varvar mellan att sjunga dansbandslåtarna. Förutom det spelar de även schlager, country och visor – något som står på vykortet de delar ut som ett minne för publiken att spara.

Det är första gången vi spelar på midsommar. Det känns väldigt härligt att få göra det

Marja Hjelm och Ingemar Karlsson har hållit på med musiken tillsammans i över två år. I februari 2019 träffades de genom P4 Dalarnas program "Sök och finn", där Marja Hjelm ringde in och sökte efter en kökssoffa – och en trubadur.

I dag är musikduon ett par även privat.

– Vi gillar samma sorts musik. Jag har själv spelat dansbandsmusik länge, berättar Ingemar Karlsson.

Hur känns det att spela på midsommarafton?

– Det är första gången vi spelar på midsommar. Det känns väldigt härligt att få göra det; det är extra festligt, verkligen, understryker Marja Hjelm.

Även i år är midsommarfirandena annorlunda på grund av pandemin. Förra året fick duon, precis som många andra alla kulturutövare, ställa in sina spelningar. De kunde dock genomföra flera utomhus under sommaren. Dessutom spelade de in en skiva under våren 2020, vid namn "Så länge solen ger oss ljus".

Hittills har de gjort över 70 spelningar i år. Och fler väntar: 21 till är inbokade under sommaren.

– Vi är pensionärer båda två och detta är vår hobby. Kan vi glädja andra människor med våra sånger är det guld värt, säger Marja Hjelm.