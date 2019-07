Musikalisk minnesresa

INSÄNT SPF Hedemora avslutade vårens verksamhet med månadsträff där Ingemar Ihlis sjöng musik från Jules Sylvain till Björn Skifs.

Man skulle kunna tro att han greppar över lite för mycket. Men det var helt rätt för att passa föreningens medlemmar, där de äldsta är födda på 1920-talet och de yngsta i mitten av 1950-talet.

Hur lyckades då Ingemar Ihlis? Han inledde med Jules Sylvains Säg det i toner, från en film med samma namn från 1929. Melodin har blivit en klassiker där vi alla kan nynna med.

En artig vinkning till publiken var framförandet av Kerstin Heds En väv, som Ihlis far hade tonsatt. Två SPF:medlemmar fick också önskelåtar. Den ena Fly me to the Moon fick representera 50-talet. Det var lite magert för både 50-talet och 60-talet, men något måste strykas när tiden inte räcker.

Björn Skifs Håll mitt hjärta, som låg på Svensktoppen 142 veckor i början av 2000-talet, fick avsluta programmet.

Publiken uppskattade programmet mycket och förslaget att han skulle få komma tillbaka om ett år, då han skulle få mer tid, möttes med jubel.