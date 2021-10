Musikaler möter Frank Sinatra när Falu Storband återstartar

Fiolerna och trumpeterna har varit tysta i över 18 månader. På lördag den 16 oktober i Kulturhuset tio14 kan allmänheten åter höra Falu storband och Dalarnas orkesterförening live.

– Senast vi hade konsert i orkesterföreningen, det var i februari 2020. Pandemin hade precis dragit igång. Det var 250 års-jubileum för Beethoven, minns Torsten Ros, ordförande för orkesterföreningen.

I mars 2020 upphörde repetitionerna av det som faluborna nu kan bevittna på lördag. Det blir fokus på musik från filmens värld, så som Sound of Music och La La land.

Hur känns det att vara igång igen?

– Det är många som är ringrostiga förstås. Men man övar upp sig ganska snabbt, det är många som har längtat. Vi ha 80-plussare i orkestern, det funderade jag på om de verkligen kommer tillbaka, men de hängde på låset. Han som leder storbandet är 85 år, berättar Torsten Ros.

85-åringen i fråga är Sege Johansson som leder blåsarna i storbandet. Dirigent Hans Lövgren från Malung leder konserten, och storbandets solist Mathias "Biffen" Larsson gör tolkningar av Frank Sinatras sånger.

– Det blir stråkkomp tillsammans med storbandet som tolkar honom i de låtarna, med slagdängor som "Fly me to the moon", berättar Ros.

Konserten avslutas med ett nyskrivet arrangemang skrivet av Anders Soldh från Vikarbyn, med musik från Barbra Streisand filmen "Yentl".