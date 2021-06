Musik och Motor i Älvdalen ställs in – för andra året i rad: ”Skulle skicka helt fel signaler”

Under måndagen kom beskedet att Musik och Motorfestivalen i Älvdalen ställer in sommarens evenemang, som skulle ha ägt rum under vecka 32.

Enligt ett pressmeddelande hoppades arrangören in i det sista att det skulle gå att genomföra årets upplaga. Men efter ett möte där även Smittskydd Dalarna, Älvdalens kommun och polisen deltog stod det klart att det inte skulle vara lämpligt på grund av pandemin och risken för smittspridning.

”Det vore mycket olyckligt om vi med ett evenemang med tusentals besökare bidrar till att smittspridningen ökar igen. Pandemin är inte över och att genomföra ett sådant stort evenemangunder rådande omständigheter skulle skicka helt fel signaler”, säger Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun.

Efter tre tunga år för festivalen, där man 2019 tampades mot dåligt väder och sedan fått ställa in två år i rad, beskrivs det ekonomiska läget som rejält ansträngt.

”Vi förstår att många blir besvikna – det är vi också. Vi kommer att kontakta våra samarbetspartners och sponsorer redan nu med ambitionen att gemensamt försöka säkra festivalens framtid”, säger arrangörerna Torbjörn Wallin och Niklas Nouvel i en gemensam kommentar.