Musik från Broadway till Sinatra - När Västerdala storband bjuder till konsert

Västerdala Storband har endast ett fåtal konserter på hemmaplan varje år och på lördag är det ett av få tillfällen de spelar i Vansbro.

– Vi har bara ett fåtal konserter varje år, kanske 3-4 , förutom de som vi har i olika kyrkor, poängterar Bo Lundberg, talesman i storbandet.

Lördagens konsert rullar igång klockan 17.00 i teatern och håller sedan på knappt ett par timmar med paus.

– I pausen bjuder storbandet på fika till alla gäster, framhåller Bo Lundberg.

Medverkar under konserten gör Anna Eiding, Byns Mats Larsson och Torbjörn Korsell, under de olika sångnummer som framförs under konserten. Cege Johansson är den som håller i taktpinnen under det hela och han ska hålla koll på de 18 musikerna i bandet.

Bo Lundberg konstaterar att det är ganska unikt att en så pass liten ort som Vansbro klarar att ha ett storband, men de får ta hjälp från andra delar av Dalarna för att få till ett storband.

– Det är störst problem med återväxten när det gäller blåsinstrument, det är inte så många som håller på med det i musikskolan, summerar Lundberg.