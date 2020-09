Munskyddsbärande Margaretha: "Folk trängs på Ica Maxi och ignorerar corona helt"

För de flesta av oss bestod förlusten av att en efterlängtad sommarkonsert ställdes in eller att helgen med teater och restaurangbesök i Stockholm inte blev av. Guldkanten uteblev. Personer och företag som lever på att leverera just den där guldkanten går på knäna. Pandemin slår hårt mot detaljhandeln och särskilt mot modeindustrin och lyxvaruartiklar. “Branschen i närmast fritt fall just nu” sa Christina Synnergren, expert på mode- och lyxsegmentet på Boston Consulting Group i maj.

En som har fått erfara detta är kostymören och designern Margaretha Julle från Borlänge. Margaretha Julle gör scenkreationer för flera av Sveriges största och främsta artister: namn som Martin Stenmarck, Linnéa Henriksson, Lina Hedlund, Nanne Grönwall, Shirley Clamp, Carola, Sarah Dawn Finer och Darin. Artister som fick sitta hemma på kammaren och (hoppas vi) producera briljanta låtar i sommar. För på scenen hittade vi dem inte, givet Folkhälsomyndighetens policy med ett maxantal på samlingar av femtio personer totalt vilket är långt från de publikhav vi är vana vid. Och att skriva låtar om hjärta, smärta, glädje och rus kan man tänka sig görs i mysdress hemma i soffan eller i studion. Scenkläderna passar ju bäst på just scenen.

Och det är ju knappast mysdresser som Julle syr.

–När coronaepedemin startade, drogs alla beställningar tillbaka för paljettkreationer och glammiga scenkläder, berättar Margaretha Julle.

Samtidigt kom instruktionerna om att bära munskydd i många av världens länder.

– WHO gick ut med en rekommendation i juni där de säger att allmänheten bör använda skydd på platser där social distansering, mer än en meter från varandra, är svår och idag har 170 länder masktvång, berättar Margaretha.

WHO rekommenderar alla att använda enklare skyddsmasker när de inte kan hålla social distansering, som i kollektivtrafiken eller i butiker. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell höll, och håller inte med.

"Munskydd ska kunna passa in i en bredare strategi och det gör den inte i Sverige. I Sverige ska man vara hemma om man är sjuk", sade han då.

Men åker man flyg idag, även i Sverige, uppmanas man att bära munskydd redan på terminalen, och flygbolagen kräver att passagerare ska bära munskydd ombord på flyget och använda det på hela resan.

Jullan, som Margaretha Julle ibland kallas, reagerade på att de såg så trista ut. Hennes förkärlek för bling, kunde den transfereras från scenkläder till munskydd? Hon gick fram till sin förråd av paljettyger, plockade ut några favorittyger, och skred till verket. Blingiga kreationer i rosa, babyblått, grönt, leopard blev det när Margaretha själv fick välja. Snabbt spred sig ryktet, det rasslade till rejält när Carola hade ett Julle-skydd på när hon åkte pendel med sin dotter, eller när Charlotte Perelli började använda munskydden i Spanien. Då fick Margaretha fick lägga till ny design i sitt sortiment:

– Många barn gillar varianterna med stjärnor på och så har versionerna i yllemuslin som används i många dräktschalar blivit populära. Min egen favorit är den med en glad mun i Swarovskikristaller. Med den på riskerar man inte att ses som passivt aggressiv, med den på tåget upp till Dalarna brister medresenärer snarare ut i ett leende, berättar Margaretha.

– Sen har jag sytt festliga varianter till bröllop som haft dress code: “bär mask”. Det kan faktiskt bli riktigt stiligt, den senaste varianten jag gjorde var en mörkblå paljettvariant som skulle matcha upp en stram marinblå klänning, det blev en klockren outfit.

- Idag postade jag ytterligare några paljettskydd som skulle gå på fest i helgen där det är masktvång. Jag hoppas såklart att glittermask blir höstens hetaste partyaccessoar.

Hon tycker att användandet av munskydd är en påminnelse om att vi befinner oss mitt i en pandemi.

– Inför en helg på Ica Maxi i Borlänge känns det ofta som att folk helt ignorerar det faktum att vi rekommenderas hålla avstånd. Min egen erfarenhet säger mig att människor faktiskt påminns om att hålla avstånd när man bär munskydd. Vissa blir provocerade, det ser jag. Men jag, som är noggrann med att hålla avstånd med min mamma Gun och sprita noggrant om vi använder samma utrymmen, tar hellre det än att i onödan utsätta henne för risker, menar Margaretha.

--

Margarethas tre “varför” till att hon använder skydd då hon transporterar sig kollektivt eller är på platser med mycket folk.

1. Det första är humanitet.

Jag kan uppleva mig frisk men som trots det bära på viruset. En av mina vänner som jobbar på H&M blev inkallad för att testa sig under sin semester, då man ville få koll på hur stora delar av personalen som bar på antikroppar. Det visade sig då att hon hade pågående covid, samtidigt som hon kände sig helt frisk. Och till testet hade hon tagit sig med kollektivtrafik. Klart att hon funderade på hur hon hade betett sig på vägen till jobbet, och dagarna innan, säger Margaretha.

2. Det andra är snällhet.

Jag vet inte om personen jag har framför mig kämpar mot cancer eller om hen tar han om sin gamla mamma som är i riskgrupp. Att ha skyddet på mig är en gest för att jag bryr mig om andra. Medan jag kan ha det toppen, har inte de det.

3.

Det tredje är samhällsaspekten. I Sverige har vi valt att ha butiker öppna, så hoppas jag att även fortsatt kan få ha det. Jag vill att personalen i butikerna ska hålla sig friska, och att vi bidrar till det genom att sätta ett lås på covid, inte butikerna. Och så hoppas jag att vi snart får gå på konserter igen såklart - på ett säkert sätt!