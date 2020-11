Munskydd och specialtider – så möter Kvarnsvedsbutiken pandemin: "Får vara lite flexibel"

Vi märkte direkt när de hårda restriktionerna kom

Tidningen har berättat om branscher i kris, hårt drabbade av de restriktioner regeringen meddelat på grund av den ökande pandemin.

Krögarna är en näringsgren där först alkoholregleringen (säljstopp efter klockan 22) och sedan åtta personers-taket, satt djupa spår.

Berglunds optik på Kvarnforsplan är också drabbade. Här har man till stor del en äldre kundkrets, extra försiktiga för smittrisker.

– Vi märkte direkt när de hårda restriktionerna kom den här veckan – det blev mycket lugnare i butiken, säger ägaren Marie Norström som berättar att man lägger mycket energi på att säkra miljön i butiken.

– Vi har stolar utomhus där man kan vänta om man vill. Vi har också handsprit framme, gör rent ofta och dessutom så har vi munskydd och visir, men jag tror att folk är lite rädda för att gå ut nu.

Man har även öppet utanför ordinarie öppettid för att ta emot försiktiga kunder.

– De kan komma före nio eller efter 18 när det inte är några andra här – man får vara lite flexibel.

Norström säger att läget påminner mycket om den värsta coronaperioden i våras.

– I mitten av mars så märkte vi det på en gång. Det fortsatte det en tid, men blev bättre sen under sommaren. Nu föll det tillbaka till samma läge som i våras.

Är du orolig för verksamheten?

– Jag är orolig för mitt företag, men också för Sveriges ekonomi överhuvudtaget – det här drabbar ju alla. Man vet inte hur det ska bli.

Marie Norström tror att de är ett plus just nu att butiken finns just i lilla Kvarnsveden.

– Jag tror det är fördelar med att inte ligga i ett köpcentrum just nu, vi har luftigt här och en stor butik. Jag hör av många att de tycker det är bra.

Det finns ändå hopp?

– Ja det måste det göra. Nu när det börjar närma sig med ett vaccin så kan man ju ändå se att det är någon slags lösning på gång.