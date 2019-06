Idre Fjäll satsar på cykling med kvinnor i fokus: "Det här är ett drömscenario"

Idre Fjäll har under de senaste åren arbetat med en satsning på cykel och har nu ingått i ett samarbete med det kvinnliga cykellaget, Team She Rides. Tillsammans hoppas de skapa förutsättningar för de som elitsatsar samt locka fler upp till att cykla i fjällen.

”Vi är bara några år in i vår satsning på cykel, men våra leder, Skills area och den variation som vi erbjuder, med bra förutsättningar för både elit och nybörjare, säger Tommy Halvarsson, presskontakt på Idre Fjäll i ett pressmeddelande.

Samarbetet sträcker sig fram till 2021 och Idre Fjäll kommer gå in som en av Team She Rides två huvudsponsorer. Cykellaget kommer anordna träningsläger och event tillsammans med Idre Fjäll under samarbetsperioden. Deras gemensamma mål är att få cykelsporten att växa, särskilt bland kvinnor.

– Det här är ett drömscenario. Idre Fjäll hjälper ett lag med kvinnliga åkare att förverkliga sina drömmar på den svenska mountainbike-arenan och vi ser fram emot att arbeta tillsammans under de kommande åren, säger Jessica Clarén, grundare av Team She Rides i ett pressmeddelande.