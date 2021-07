Mountainbikeorientering-VM till Falun – Jannike: ”Tuff och fartfylld sport”

Under nästa sommar, 15-20 juli, kommer världseliten inom mountainbikeorientering (MTBO) att inta Falun, då orienteringsklubbarna OK Kåre i Falun och Säterbygdens OK har utsetts till arrangörer för VM och junior-VM. Knappt en månad efter att världscuptävlingarna i mountainbike har avslutats i staden.

– Vi räknar med cirka 300 internationella deltagare i VM och JVM och vi hoppas på 500 deltagare i de övriga tävlingarna, säger eventansvarige Jannike Wåhlberg från OK Kåre.

Under VM kommer det erbjudas tävlingar för alla intresserade i olika klasser, och öppna banor, där deltagarna kan anmäla sig på plats, för nybörjare som vill prova på.

Mountainbikeorientering är en sport på framfart. Där deltagarna kommer främst från orientering till fots och cykelvärlden.

– Sporten är inte jättestor Men den är på uppgång och har tagit en väldig fart – den är tuff och fartfylld och passar dem som gillar äventyr.

I juni gick årets VM och junior-VM i Finland. Sverige kammade hem två medaljer. Anna Tiderman, Haninge SOK, tog hem sprint-brons och småländska IK Hakarpspojkarna:s Tilda Palm tog JVM-brons i klassen långdistans.

Dalaklubben OK Kåre var representerad av Rasmus Nordgren i herrklassen och Jon Hansson i juniorklassen, vilka båda kommer att få stå över de klasser som kommer gå i Falumiljö i nästa VM.

– Det gäller att vara schysst. Man får inte känna igen terrängen. Falun och Säter är avlyst område nu för de som hoppas på att bli uttagna till VM , säger eventansvarige och fortsätter:

– Inom MTBO är det hur snabbt olika vägar och stigar går att ta sig fram på. Så kartorna är uppbyggda för att visa hastigheten på olika alternativ. Deltagarna måste hålla sig till markerade vägar och stigar.

Förberedelserna är redan i full gång för att få alla pusselbitarna på plats och de ideela krafterna är avgörande för att genomföra ett evenemang på den här nivån. Klubbarna letar sponsorer, ritar tävlingskartor, lägger tävlingsbanor, ordnar med teknik. Tester utförs på gps-tracking (sändare på deltagarna) och live-sändningar.

Förhoppningsvis kommer det finnas en storbildskärm på målområdetsom publiken kan följa vart deltagarna befinner sig på. Via live-sändningen visar gps-trackern orienterarens position med en markör, så att publik runt om i hela världen kan följa tävlingarna.

– Vi hoppas det kommer mycket publik och lockar nya deltagare till sporten. Sprinten kommer vara publikvänlig då den delvis går i stadsmiljö, avslutar Jannike Wåhlberg.