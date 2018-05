Tung förlust för Masarna borta mot Smederna

Det blev en riktig storförlust för Masarna borta mot Smederna i Elitserien i speedway. Matchen slutade 55–35.

Fredrik Lindgren körde in 12 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Niels-Kristian Iversen 10, Michael Jepsen Jensen 9, Mikkel Michelsen 9, Krzysztof Buczkowski 7, Andzejs Lebedevs 4 och Alexander Woentin 4, poängen för Masarna kördes in av Tai Woffinden 15, Przemyslaw Pawlicki 7, Antonio Lindbäck 6, Kim Nilsson 5, Linus Sundström och Adrian Cyfer.

Nästa motstånd för Masarna är Lejonen. Lagen möts tisdag 29 maj 19.00.