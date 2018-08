Superguiden SM-kvartsfinaler 1 – Henrik Brändh: "Nykomlingen smyger i vassen – kan skrälla och gå hela vägen"

Indianerna–Smederna, Glottra skog arena, Sannahed, matchstart 19.00

Indianerna: 1) Tai Woffinden, 2) Kenneth Bjerre, 3) Piotr Protasiewicz, 4) Kacper Gomolski, 5) Anders Thomsen, 6) Ludvig Lindgren (K), 7) Simon Gustafsson.

Smederna: 1) Michael Jepsen Jensen (K), 2) Fredrik Lindgren, 3) Mikkel Michelsen, 4) Krzysztof Buczkowski, 5) Niels-Kristian Iversen, 6) Linus Eklöf, 7) Pontus Aspgren.

Så gick det i grundseriens sista omgång: Indianerna passade på att köra ner snitten (?) och svarade för ett rejält bottennapp i betydelselösa epilogen mot Västervik (37–53). Smederna, utan skadade Fredrik Lindgren, förlorade seriefinalen mot Dackarna med 49–41 och tappade andraplatsen till Rospiggarna som körde över Lejonen med 59–30 och därmed gick raka spåret till semifinal.

Så slutade mötena i grundserien: Indianerna–Smederna 35-55, Smederna–Indianerna 47–42.

Så slutade mötena förra säsongen: Indianerna–Smederna 42–48, Smederna–Indianerna 47–43.

Henrik Brändh om laguppställningarna: Indianerna bjuder på en superskräll och kastar in marknadsföraren Simon Gustafson som gör comeback efter fyra års uppehåll och med endast en handfull träningspass i kroppen. Simon bildar reservpar med Ludvig Lindgren som han körde ihop med i Indianerna för tio år sedan, Lagledare Peter Johansson måste ta bort en av sina fem toppförare för att klara snittet och valet föll på tjecken Vaclav Milik som visat en vikande trend på slutet. Istället är sommarvärvningen Kacper Gomolski, som passar bättre in i lagbygget, tillbaka trots att han floppat i de tre matcher han fått chansen. Regerande mästarna Smederna har ett tungt avbräck i Fredrik Lindgren som tvingas kasta in handduken på grund av sin handskada. Smederna väljer att köra riders replacement för sin VM-stjärna.

Henrik Brändh om matchen: En riktig publikmatch med derbykänsla som säkert lockar 5000 åskådare. Sociala medier kokar inför Simon Gustafssons comeback, med pappa Henka Gustafsson som mekaniker i depån. Drar förmodligen tusen personer extra. Trots att Smederna besegrat Indianerna i de fyra senaste mötena håller jag Indianerna som favoriter på sin hemmabana. En stor anledning är givetvis återbudet från närkingen Fredrik Lindgren som går miste om chansen att få köra slutspel mot sin moderklubb på den bana han kan utan och innan. Smederna väljer att köra riders replacement i stället för att plocka in Andzejs Lebedevs som tog fem poäng mot Dackarna. Kvartetten Iversen, Jepsen Jensen, Buczkowski och Michelsen får nu alternera på Lindgrens plats och poängskörden bör rimligtvis bli lägre än de 14–15 poäng som Lindgren garanterat kört in. Även om kapten Jepsen Jensen körde in maximala 15 poäng i vårmötet på Glottra skog arena.

Tipset: 49–41.

Vetlanda–Västervik, Vetlanda motorstadion, matchstart 19.00

Vetlanda: 1) Artem Laguta, 2) Brady Kurtz, 3) Leon Madsen, 4) Tomas Jonasson, 5) Bartosz Zmarzlik, 6) Magnus Karlsson, 7) Ricky Kling.

Västervik: 1) Martin Vaculik, 2) Peter Kildemand (K), 3) Peter Ljung, 4) Bartosz Smektala, 5) Nicki Pedersen, 6) Anton Karlsson, 7) Mikkel Bech Jensen.

Så gick det i grundseriens sista omgång: Vetlanda fick kämpa för att besegra jumbon Masarna i Avesta (47–43), men körde å andra sidan riders replacement för Laguta som lämnade återbud i de två sista grundseriematcherna efter att ha tagit Tomas Jedrzejaks död väldigt hårt. Västervik imponerade i sista matchen borta mot Indianerna och vann med 16 poäng i Sannahed. Nicki Pedersen verkar ha prickat toppformen och körde in maximala 12 poäng på fyra heat innan han avstod nomineringsheaten.

Så slutade mötena i grundserien: Vetlanda–Västervik 54–36, Västervik–Vetlanda 49–41.

Så slutade mötena förra säsongen: Möttes ej.

Henrik Brändh om laguppställningarna: Vetlanda släpper fram en beprövad startsjua i den första kvartsfinalen. Szymon Wozniak plockas bort och in kommer pålitlige dansken Leon Madsen. Västervik kör med samma lag som sist, enda förändringen är att Peter Ljung och Nicki Pedersen byter plats på heatledarpositionerna tre och fem.

Henrik Brändh om matchen: Högintressant Smålandsderby. I Vetlanda kör seriens två bästa förare, i alla fall om man ska gå efter grundseriens individuella poängliga. Ryssen Artem Laguta är etta och polske Bartosz Zmarzlik tvåa. Med andra ord står Västervik inför en riktigt tuff uppgift i kvartsfinalen. Men Västervik har en formtoppad duo i Nicki Pedersen (femma i snittligan) och Martin Vaculik, den senare slog till och vann den senaste GP-tävlingen i polska Gorzow. Västervik smyger lite i vassen, ingen räknar på allvar med nykomlingen, men de har ett välkomponerat lagbygge och kan faktiskt skrälla och gå hela vägen – precis som Smederna i fjol.

Tipset: 48–42.