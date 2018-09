Superguiden inför semifinaler 2 - Pove Persson: "Hemmastarkt Rospiggarna håller undan klart"

► Rospiggarna kopplade greppet om semifinalserien mot Smederna – se höjdpunkterna här

Rospiggarna-Smederna, HZ Bygg Arena, Hallstavik, matchstart 19.00

Rospiggarna: 1. Jason Doyle, 2. Max Fricke, 3. Andreas Jonsson, 4. Jacob Thorssell, 5. Robert Lambert, 6 Tero Aarnio, 7. Sam Masters.

Smederna: 1. Fredrik Lindgren, 2. Krzysztof Buczkowski, 3. Niels Kristian Iversen, 4. Michael Jepsen Jensen, 5. Mikkel Michelsen, 6. Linus Eklöf, 7. Pontus Aspgren.

Så gick det i semifinal 1: Smederna-Rospiggarna 39–51.

Så slutade mötena i grundserien: Smederna-Rospiggarna 54–36, Rospiggarna-Smederna 47–43.

Noterbart från semifinal 1: Fredrik Lindgren var den ende av Smedernas förare som vann heat (3). Fick då stryk av Rospiggarnas etta, Jason Doyle, två gånger. Smederna vann inte ett enda heat av de sex första. Rospiggarnas poängkung Jason Doyle följde upp seriemötet i Eskilstuna (17 poäng) med maximala 15. Inför nomineringsheaten var Rospiggarnas ledning "bara" fyra poäng. Då tog Rospiggarna två raka femettor och vann med 12 poäng och tog ett klart grepp om finalplatsen.

Noterbart från seriemötet i Hallstavik: Rospiggarna vann det mötet med fyra poäng trots att Jacob Thorssell inte tog en enda poäng i matchen och dåvarande reserven Kenneth Hansen bara mäktade med en poäng. Firma Doyle/Fricke tog tillsammans 19 poäng och Robert Lambert och Andreas Jonsson bidrog med tio respektive 11 poäng.

I Smederna blev Jepsen Jensen bästa poängplockare med 11, före Fredrik Lindgren med 10.

I matchen tog Smederna 8 nollor, Rospiggarna 7. Antalet heatsegrar slutade 9-6 till Rospiggarna.

Hemmalagets hemmasiffror i år (ej med bonus):

Jason Doyle: snittar 2,264 poäng per heat på hemmaplan (77 poäng på 34 heat). Tagit 11 poäng i snitt per hemmamatch.

Robert Lambert: 1,939 poäng per heat (64 p på 33 heat). Tagit 9,14 poäng i snitt per hemmamatch.

Andreas Jonsson: 1,882 poäng per heat (64 p på 34 heat). Tagit 9,14 poäng i snitt per hemmamatch.

Max Fricke: 1,6 per heat (56 p på 35 heat). Tagit 8 poäng i snitt per hemmamatch.

Jacob Thorssell: 1,5 poäng per heat (39 poäng på 26 heat). Tagit 5,57 poäng i snitt per hemmamatch (4,4 poäng per match som ordinarie, 8,5 som reserv). Snitt per heat som ordinarie 1,222, som reserv 2,125.

Sam Masters: 1,560 poäng per heat (39 p på 26 heat). Tagit 5,57 poäng i snitt per hemmamatch (4 poäng per match som ordinarie, 6,2 som reserv). Snitt per heat som ordinarie 1,00, som reserv 1,722.

Tero Aarnio: 0,769 per heat (11 p på 13 heat). Tagit 2,75 poäng i snitt per hemmamatch (alla heat som reserv).

Smedernas poäng i Hallstavik i år: Michael Jepsen Jensen 11 (5 heat), Fredrik Lindgren 10 (5), Mikkel Michelsen 7 (4) som reserv, Krzysztof Buczkowski 7 (5), Pontus Aspgren (4 (4), Niels Kristian Iversen, 3 (4), Linus Eklöf 1 (3) som reserv.

Pove Persson om laguppställningarna: Rospiggarna gör en ändring från förra tisdagen i Eskilstuna då fotskadade Gleb Chugunov utgår och ersätts med Sam Masters, som kört samtliga matcher i år förutom semi 1. Tero Aarnio sätts upp som nummer sex, Masters som nummer 7 på reservplatserna. I övrigt samma uppställning med samspelta paren Doyle/Fricke och Jonsson/Thorssell. Smederna kör med samma manskap men formerar om paren. Lindgren kör nu ihop med Buczkowski och Iversen med Jepsen Jensen. Michelsen tar tuffa nummer fem.

Pove Persson om matchen: Rospiggarna har ett rejält grepp om matchen via segern med 12 poäng borta. Är därmed enorma favoriter att nå final. Men laget ska inte ta ut något i förskott: Visst skulle Smederna kunna skrällvinna borta om allt stämmer, men knappast med mer än 12 poäng, va? Smederna har flera förare som sett lite knackiga ut på banan i Hallstavik och som inte var särskilt bra vid seriematchen i somras, till exempel Iversen och Michelsen. Kapacitet finns, men Rospiggarna är om möjligt ännu mer hemmastarka än Smederna, så chansen för gästerna att vända detta är i mina ögon minimal. Rospiggarnas regerande världsmästare Jason Doyle har hittat absolut toppform, Max Fricke blir allt bättre, Andreas Jonsson höjer sig när det drar ihop sig och Robert Lambert är urstark på HZ Bygg Arena. Som sagt, Rospiggarna är storfavoriter, men jobbet måste göras – i samtliga 15 heat.

Perssons tips: 50–40.

Västervik-Dackarna, Stena Arena, Västervik, matchstart 19.00

Västervik: 1. Peter Ljung, 2. Bartosz Smektala, 3. Martin Vaculik, 4. Peter Kildemand, 5, Nicki Pedersen, 6. Mikkel B Jensen, 7. Anton Karlsson.

Dackarna: 1. Greg Hancock, 2. Pawel Przedpelski, 3. Maciej Janowski, 4. Oliver Berntzon, 5. Krzysztof Kasprzak, 6. Joel Kling, 7. Hans Andersen.

Så gick det i semifinal 1: Dackarna-Västervik 49–41.

Så slutade mötena i grundserien: Dackarna-Västervik 56–34, Västervik-Dackarna 45–45.

Noterbart från semifinal 1: En av Dackarnas tre VM-stjärnor, Patryk Dudek, bröt armen i heat 11 och säsongen är över för hans del. Mycket trist i ett avgörande skede av säsongen.

Inte mindre än åtta(!) heat slutade 5–1 eller 1–5 i den totalt sett så jämna matchen. Dackarna vann de viktiga och jämna reservmatchen med 12–11. Totalt sett fick Dackarna poängövervikt i sju av heaten, gästande Västervik åtta. Lite överraskande var det inte Dackarnas storstjärnor som blev poängbäst, utan Pawel Predpelski, 13 och Hans Andersen från reservplats, 10. I väsrevik var det en jämnhet i topp fyra som höll laget kvar i matchen, Nicki Pedersen 10, Kildemand och Ljung 9 och Mikkel B Jensen 8.

Noterbart från seriemötet i Västervik: Dackarnas Greg Hancock och Maciej Janowski visade att de trivs på banan i Västervik genom att köra in 11 poäng i var i det oavgjorda mötet. I hemmalaget fanns matchens poängbästa i Nicki Pedersen, 13. Hemmalaget hade poängövervikt i fem heat, vilket var det samma som gästerna. Överlag en lika jämn match som slutresultatet visar, 45–45.

Hemmalagets hemmasiffror i år (ej bonus):

Nicki Pedersen: Snittar 2,300 per heat på hemmaplan (69 p på 30 heat). Tagit 11,5 poäng i snitt per hemmamatch.

Martin Vaculik: 2,000 (26 p på 13 heat). Tagit i snitt 8,7 poäng per hemmamatch.

Peter Kildemand: 1,944 (70 p på 36 heat). Tagit i snitt 8,75 poäng per match hemma.

Peter Ljung: 1,625 (65 p på 40 heat). Snittar 8,125 poäng per match hemma.

Bartosz Smektala: 1,543 (54 p på 35 heat). Snittar 6,750 poäng per match hemma (5,0 som reserv, 5,625 som ordinarie). Snitt som reserv är 1,428, som ordinarie 1,572.

Mikkel B Jensen: 1,419 (44 p på 31 heat). Snittar 5,5 poäng per match hemma (6,8 som reserv, 3,33 som ordinarie). Snitt som reserv är 1,7, som ordinarie 0,90.

Anton Karlsson: 0,750 (12 p på 16 heat). Snittar 2,4 poäng per match hemma, samtliga som reserv).

Dackarnas poäng i Västervik i år: Greg Hancock 11, Maciej Janowski 11, Patryk Dudek 8, Pawel Przedpelski 7 (som reserv), Hans Andersen 4, Oliver Berntzon 2, Joel Kling 2 (reserv).

Pove Persson om laguppställningarna: Gästande Dackarna kastar in ersättaren för Patryk Dudek (armbrott), Krzystof Kasprzak som nummer fem. Intressant värvning i säsongens elfte timme. Kasprzak har som jag sett det en tendens att vara som bäst i början när han kommer till ett lag och i början av matcherna. I övrigt samma lag som i tisdags, men sätter Janowski som nummer 3 i par med Berntzon. Västervik kör med samma sjua som senast, men startar, i mitt tycke förvånande, med Ljung istället för Pedersen som nummer ett. Parar ihop Vaculik med Kildemand, vilket kan vara klockrent på hemmaovalen sett till duons formkurva. Har en av seriens starkaste reserver i Mikkel B Jensen.

Pove Persson om matchen: Riktigt spännande detta. Västervik, som har överraskat stort i många matcher i år, har nu visat att det inte är tillfälligheter. Kan absolut utmana Dackarna här och vända på steken. Har ett lag som med rätt flyt, faktiskt, kan gå hela vägen. Personligen tror jag dock att dackarna, med en supertänd Kasprzak, vinner även semi nummer 2, om än mycket knappt. Är förvånad över att inte Västervik inleder med Nicki Pedersen i par med Smektala i matchen, då jag tror det hade varit bästa duon för att gå på knock. Ska Västervik vända åtta poängs underläge krävs en rivstart i matchen. Spännande atts e reservkampen mellan Jensen-Andersen och Karlsson-Kling. Kan bli matchavgörande.

Perssons tips: 44–46.