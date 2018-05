Masarna utklassat av Lejonen hemma med hela 36–54

Masarna åkte på en riktig smäll när laget förlorade på hemmaplan mot Lejonen med hela 36–54 i Elitserien i speedway.

Piotr Pawlicki körde in 14 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Timo Lahti 9, Maksym Drabik 9, Chris Holder 8, Kacper Woryna 7, Rohan Tungate 5 och Mathias Törnblom 2, poängen för Masarna kördes in av Przemyslaw Pawlicki 8, Linus Sundström 7, Kim Nilsson 6, Antonio Lindbäck 6, Tai Woffinden 5 och Adrian Cyfer 4.

I nästa match möter Masarna Dackarna borta på tisdag 12 juni 19.00.