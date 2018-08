Masarna föll mot Vetlanda på hemmaplan

Bortalaget Vetlanda tog hem de tre poängen efter seger i Elitserien i speedway mot Masarna. 42–48 slutade matchen på tisdagen.

I och med segern tog Vetlanda också bonuspoängen genom bästa sammanlagda resultatet i lagens båda möten under säsongen.

Bartosz Zmarzlik körde in 16 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Tomas Jonasson 11, Brady Kurtz 7, Szymon Wozniak 6, Ricky Kling 5 och Magnus Karlsson 3, poängen för Masarna kördes in av Antonio Lindbäck 17, Kim Nilsson 11, Linus Sundström 7, Joel Andersson 4, Artur Czaja 2 och Emil Millberg.