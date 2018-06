Indianerna segrade i Kumla – efter en jämn och svängig fajt mot Rospiggarna

MISSA INTE: Mittmedia storsatsar på speedway med livesända matcher och veckomagasin – här allt du behöver veta

Det var ett omkastat Rospiggarna som reste till Kumla för att ta sig an tabellfemman Indianerna, som också gjort en del ändringar i laget. En av de som fått byta plats i gästernas startsjua var nyförvärvet Samuel Masters, som fått lämna reservplatsen och bildat par med landsmannen Jason Doyle.

Och det var upp till bevis direkt för nya australiska paret som ställdes mot Vaclav Milik och Kenneth Bjerre i det första heatet. Doyle tog en trygg ledning redan i startkurvan och höll den hela vägen in i mål, trots stundtals hård uppvaktning av Bjerre. För Masters del blev det en fjärdeplats i heatet efter att han inte lyckats hota Milik på sista poängplats.

I heat två var det dags för Max Fricke, som ersatt Masters på reservplatsen att kliva in i matchen tillsammans med gästernas nya namn Tero Aarnio. Hemmalaget representerades av Viktor Palovaara och Bjarne Pedersen, som tog hem heatet som även det slutade 3–3.

I tredje heatet tog Rospiggarna ledningen i matchen efter 4–2 genom Robert Lambert och Jacob Thorssell. Inför den första sladdpausen var ställningen 11–13 efter ytterligare ett 3–3-heat, där Anders Thomsen var först över mållinjen men Andreas Jonsson och Tero Aarnio knep övriga poäng.

Direkt efter paus tog Indianerna kvällens första femetta genom Kenneth Bjerre och Bjarne Pedersen. Jacob Thorssell var snabbast ut från start, men blev snart omkörd av båda hemmaförarna och slutade till slut sist i heatet. Gästernas poäng togs av Max Fricke. Därmed övertog Indianerna ledningen i matchen med 16–14.

I nästa heat såg Jason Doyle och Sam Masters till att Rospiggarna hämtade hem det lilla försprånget och kvitterade till 18 lika efter 4–2 mot Piotr Protasiewicz och Ludvig Lindgren.

Det sjunde heatet slutade 3–3 efter att Kenneth Bjerre tagit sig förbi Jacob Thorssell några meter före mållinjen och därmed knep han den sista poängen. Först i mål var Robert Lambert, som tog sin andra heatseger för kvällen.

Efter den andra sladdpausen seglade Rospiggsreserven Tero Aarnio upp till en solklar ledning tidigt i heat åtta – och när Andreas Jonsson till slut lyckades hålla undan för Piotr Protasiewicz och Bjarne Pedersen (som ersatte bortplockade Ludvig Lindgren) var femettan säkrad.

I heat nio tog Rospiggarna sig upp i en femett-ledning redan i startkurvan, men heatet stoppades för att Masters hade ryckt till precis innan tejpen gick. I omstarten kom inte gästerna iväg lika bra. Heatet slutade 3–3 efter att Anders Thomsen varit först över mållinjen och Jason Doyle lyckats knipa den sista poängen i slutskedet.

När lagen gick till den lite längre pausen så var ställningen åter helt jämn igen efter att Bjarne Pedersen och Vaclav Milik tagit Indianernas andra femetta för kvällen. Pedersen fick chansen på nytt när han i det elfte heatet byttes in istället för Ludvig Lindgren. En chans han förvaltade på bästa sätt. Trots hot från Robert Lambert kunde Pedersen och Thomsen ordna andra raka femettan till Indianerna.

I nästa heat var det dags för Rospiggarnas lagledare att kasta in en reserv som presterat bra under kvällen. Tero Aarnio sattes in istället för Jacob Thorssell, som hade en tung kväll. Aarnio tog andra raka heatsegern och med Jason Doyle på tredjeplats kunde gästerna plocka in till 37–35.

Två poäng skiljde även lagen emellan när det var dags för nomineringsheat, men i det första kunde Indianerna avgöra matchen. Piotr Protasiewicz och Vaclav Milik plockade ytterligare en femetta för hemmalaget som därmed klev upp på 45 ointagliga poäng.

I heat 15 hade gästerna chansen att snygga till siffrorna och minska differensen inför returmötet. Jason Doyle tog en tidig ledning och Robert Lambert krigade med Anders Thomsen om andraplatsen, en fajt som Thomsen vann. Matchen slutade således 47–43 till Indianerna.

Matchfakta

Indianerna – Rospiggarna 47–43

Indianerna: Anders Thomsen 13, Piotr Protasiewicz 10, Bjarne Pedersen 10+2, Vaclav Milik 8+3, Kenneth Bjerre 6, Ludvig Lindgren 0, Viktor Palovaara 0.

Rospiggarna: Jason Doyle 11+1, Andreas Jonsson 9+1, Tero Aarnio 8+2, Robert Lambert 8, Sam Masters 3, Max Fricke 3, Jacob Thorssell 1.

Publik: 2 413 på Glottra Skog Arena, Kumla.