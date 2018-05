Indianerna besegrade stjärnspäckat Dackarna efter drama i sista heatet

Det var ett favorittippad Dackarna som kom till glottra skog arena under tisdagen. Men hemmalaget Indianerna kom stärkta av säsongens första seger senast mot Lejonen.

Matchen inleddes med att Indianernas lagledare Peter Johansson vann slantsinglingen och valde då att starta på innerbanor. Vilket betalade sig direkt när hemmalaget körde in fyra poäng i det första heatet genom Vaclav Milik och Kenneth Bjerre.

Därefter följdes lagen åt och det var jämnt i varenda heat. 4–2 eller 3–3 var resultaten hela vägen till paus.

I sjunde heatet inträffade en incident när det var tajt mellan Kenneth Bjerre och Patryk Dudek. Dudek gick omkull, men var snabbt uppe på benen, även om han uteslöts.

I paus när tio heat var körda, så var ställning fortsatt jämn. Nämligen 30–30.

– Det är en stenhård match som står och väger. Vi behöver få upp några förare till för att ta hem det här, sa Indianernas lagledare i pausen.

Matchens högsta jubel kom också det i pausen. Henrik ”Henka” Gustafsson presenterades av speakern som en av åskådarna.

– Det känns som en annan anda i klubben, så jag ska försöka komma ut oftare. Det är kul att vara här, sa han.

När väl matchen drog igång igen var det dags för Anders Thomsen att visa hur hög klass han håller. Från ytterbanan tog han en överlägsen heatseger. Läget var 3–3, men då fick Oliver Berntzon hos bortalaget stopp, vilket slutade med att Ludvig Lindgren kunde ta den sista poängen och ge hemmalaget ledningen.

De följande tre heaten slutade samtliga 3–3 och därmed hade Indianerna en ledning på 43–41 inför det sista heatet.

I det sista nomineringsheatet skickade Indianerna ut Piotr Protasiewicz och Anders Thomsen för att ta sig an den polska duon Patryk Dudek och Maciej Janowski.

Fram till dess hade vi inte sett en enda 5–1 under hela kvällen. Men i början av det sista heatet ryckte gästerna åt sig just en sån inledning. Då sprängde sig Indianernas minst sagt rutinerade polack in mellan Dackeförarna. Alltså såg matchen ut att gå mot oavgjort, men då körde Thomsen om Janowski och gav hemmalaget andra raka segern.

Härnäst väntar ett uppehåll för lag-VM och Indianerna åker därmed nästa gång hemma mot Rospiggarna den 12 juni.

Indianerna–Dackarna 46–44

Poäng, Indianerna: Vaclav Milik 13, Anders Thomsen 10, Piotr Protasiewicz 9, Kenneth Bjerre 7, Victor Palovaara 4, Ludvig Lindgren 3, Bjarne Pedersen 0.

Dackarna: Greg Hancock 14, Maciej Janowski 10, Patryk Dudek 9, Hans Andersen 4, Pawel Przedpelski 4, Oliver Berntzon 3, Joel Kling 0.

Publik: 2359