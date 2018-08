Förlustraden förlängdes för Masarna efter nederlag borta mot Lejonen

När Lejonen och Masarna möttes i Elitserien i speedway på tisdagen var Lejonen det starkare laget. Slutresultatet 49–41 innebär att Masarna nu har nio förluster i rad.

Lejonen fick också bonuspoängen.

Rohan Tungate körde in 14 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Piotr Pawlicki 13, Maksym Drabik 9, Kacper Woryna 5, Viktor Bergström 4, Mathias Törnblom 3 och Alexander Edberg, poängen för Masarna kördes in av Antonio Lindbäck 10, Kim Nilsson 10, Linus Sundström 10, Joel Andersson 4, Jesper Persson 4, Emil Millberg 2 och John Lindman.

Med tre omgångar kvar är Lejonen på sjätte plats i tabellen, medan Masarna är på åttonde plats.

Nästa motstånd för Masarna är Smederna. Lagen möts tisdag 7 augusti 19.00.