Marcus efter elfteplatsen i Monaco: "Var värd poäng"

Stallkompisen och hemmafavoriten Charles Leclerc hade haft Ericsson i brygga hela helgen och varit snabbast både på kval och träning.

Men Leclarc kraschade bort sig på det 70:e varvet då bromsarna överhettades och han brakade rakt in i Brandon Hartley för att sedan sitta smasha in i muren. Och i slutänden var det Ericsson som stod som något av vinnare, trots poängmissen, och utjämnade till 3–3 i årets inbördes möte under sex lopp.

– Ja, lite grann är det ju så, absolut. Han var ju före mig på banan men så lyckades han inte hålla bromsarna vid liv. Jag hade också bromsar som var på gränsen att bli överhettade, säger Marcus.

I slutet jagade Marcus Renault-föraren Carlos Sainz på tiondeplatsen men spanjoren lyckades med nöd och näppe hålla undan.

– Jag hade behövt ett par varv till på Sainz. Han hade stora problem med sina framdäck. Visst är det svårt att köra om men han var så långsam att det gått att komma förbi ändå.

Marcus kom i kapp men hann sedan inte sätta in någon attack före mållinjen.

– Men jag är nöjd med insatsen. Jag tycker att jag gjorde ett bra race och inte ett misstag på 78 varv. Det är lätt att göra om man säger så på den här banan.

Hinner du någonsin njuta och tänka: Vad coolt det är att köra här i Monaco?

– Ja, lite grann faktiskt. I dag tänkte jag på det några gånger. Det var ju lite lugnt ett tag när jag låg i kön bakom Hartley, säger han leende.

Sauber flaggade inför loppet att man hade problem med kylningen av bilen.

– Det var på gränsen men det handlade om att hantera det. Både i bromsar och motorn temperaturmässigt, och det tycker jag att jag gjorde jäkligt bra.

Marcus valde bort de nya supersnabba hypersoftdäck och körde de första 20 varven på den näst mjukaste gummiblandningen, ultrasoft, för att sedan byta till supersoftdäck.

– Jag hade problem med att däcken "grainade" (ytlagret kokar och rullar av) igen. Jag trodde inte de skulle göra det. Jag trodde att supersoft skulle hålla jättebra, men jag hade rätt stora problem. jag fick jobba mycket med att hålla liv i vänster fram. Det handlade om att köra smart och vara snabb i rätt kurvor, säger han.

Marcus besegrade sex förare – Sergio Perez, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne, Romain Grosjean, Sergej Sirotkin och Lance Stroll – och det är fler än vanligt. Dessutom bröt Charles Leclerc, Brendon Hartley och Fernando Alonso.

– Det är lite som vanligt: jag kommer elva och tre förare bryter. I ett sånt här race kan det ske att åtta bryter och då kan man vara sexa. Därför kan jag inte vara allt för besviken att jag missade poäng.

Nu väntar Kanadas Grand Prix om två veckor.

– Jag fick lite vind i seglen av den här insatsen och jag märkte på teamet att de var jäkligt nöjda. Sånt gör att man kan få en liten boost. Nu gäller det att bygga vidare på det och nu kommer jag till en bana som jag trivs på och som Charles inte kört på.

– Jag ska ta tag i taktpinnen och fortsätta nu, säger Marcus Ericsson inför loppet i Montreal.

(+) TV: Studio F1 i Monaco – analysen om Ericssons framtid: ”Viktigt att ha en förare man kan lita på”

(+) MISSA INTE: TV: Marcus Ericsson om livet i Monaco: ”Mer glamouröst än en oljig restaurang på Spa”

(+) LÄS MER: Hedrar sin döda pappa och döda vän – men Marcus Ericsson vill sabba festen: "Tycker jag slagit tillbaka..."