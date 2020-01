Möte hos SPF Grangärde-Sunnansjöbygden

Vi hade äran att presentera skönsjungande Ludvikabon Marcus Leu, som med sin röst i världsklass, framförde låtar av Frank Sinatra, Elvis Presley och Perry Como. Det fanns några favoriter, som Blue Moon och My Way, som trängde rakt in i märgen.

Man kan inte tro, att han bara sjungit i två år, för det verkar som om han inte gjort annat, när de smäktande tonerna genljöd för en fullsatt publik. Han välkomnades av värdinnan för dagen Maude Davidsson och avtackades av densamma.

Värdinnorna tackades särskilt av ordförande Anne Unge för deras arbete. Ordförande påminde om kommande aktiviteter i februari och därefter följde den populära lottdragningen.

Det blir café den 10 februari med tema om okända tonsättare av Inge Hällblad i föreningslokalen i Sunnansjö. Lunch på Räfsnäsgården den 14 februari för alla som önskar. Anmälan till Mikael senast den 7 februari Årsmötet äger rum den 25 februari