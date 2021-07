Mördare, pyromaner och raggarslagsmål – de ger liv åt Faluns mustiga historia

En stad är full av minnen – både små och stora. Du minns säkert vilken väg du gick till skolan nån gång för många år sedan, var du brukade träffa dina kompisar. Eller var det luktade nygräddat bröd från ett bageri eller var du en gång hittade en plånbok med en massa pengar i. Dina egna, och andras, minnen av platser och händelser finns kvar i dig som kroppsliga förnimmelser.

Det finns kollektiva minnen i staden, stora händelser som har satt spår – bränder, hus som byggts och försvunnit, Platser där upplopp och demonstrationer ägt rum, där brott har begåtts.

En varm kväll i mitten av juli genomför förre länsantikvarien vid Dalarnas Museum, Örjan Hamrin och den lokalhistoriskt intresserade före detta överstelöjtnanten Anders Hedlund en stadsvandring i centrala Falun. Fokus är just på brottslighet, mord, bränder och upplopp och här har hänt en hel del under århundradenas lopp.

Från Hälsingtorget går vi en runda som avslutas på Stora Torget. Här samlade Gustav Vasa ihop ett antal dalfolk i samband med det tredje dalaupproret 1533. Han kom själv dit med beväpnade soldater, många av dalkarlarna avrättades på plats, genom halshuggning, med svärd eller genom stegling, andra sattes i fängelse. Mina egna historiekunskaper är lite grunda angående detta område så jag hade uppskattat något mer kött på benen men nu traskar gruppen vidare till nästa stopp i vandringen. Restauranggästerna på uteserveringen på nuvarande O’Learys tittar på oss. Vi tittar på dem. Örjan berättar om hur man i början av 1960-talet kunde söka upp spritlangare på Holmtorget om man hade glömt att köpa ut något inför helgen på Systembolaget. Och här får vi höra om olika beryktade Falupersonligheter, då kända skummisar som blev jagade av polisen för stöld av en skruvmejsel eller en flaska Loranga.

Det första Systembolaget i Sverige byggdes 1849 just i Falun som hade stora problem med spritmissbruk. Och här i närheten genomfördes också på 1950-talet en riktig Rififikupp i guldsmedsaffären som fanns på våningen under Frälsningsarméns kontor. Tjuvarna tog sig in genom taket på juvelerarbutiken.

Tillbaka till Hälsingtorget får vi höra om såväl Egnellska huset byggt 1903 på uppdrag av Gustaf Egnell som var både disponent för Dala Bryggeri AB och hade en egen fastighetsmäklarfirma i huset. Arkitekten Klas Boman var Falu stadsarkitekt och han ritade också flera andra kända byggnader i staden, bland annat det stiliga Varmbadhuset som invigdes 1911.

På Hälsingtorget måste man också nämna massmordet som en fänrik på Dalregementet utförde i juni 1994, med en anknytning till den tidigare krogen vid torget, en mycket tragisk historia med många döda.

Ett annat mord, Axmarmordet, ägde rum 1822 vid den nuvarande polisstationen. Redaktören, tryckeriägaren, Johan Axmar som supit hårt under lång tid och inte kunde hantera sina affärer mördade sin moder och en annan äldre kvinna. Det handlade om pengar och fylledille. Han blev dömd att mista högra handen, halshuggas och steglas. Troligen var han den siste som avrättades på Galgberget.

Varmbadhuset låg där det nu är gräsmatta och en stor plantering med några stympade trädstammar framför nuvarande Polishuset. Det revs 1974. Många protesterade mot rivningen, såväl omkring 6000 Falubor som skrivit på protestlistor, som studenter vid Konsthögskolan i Stockholm som hade engagerat sig och gjort förslag på andra möjligheter att använda huset. Protesterna var förgäves. Badhuset var i behov av omfattande reparationer och ett nytt badhusbygge hade redan inletts på Lugnet. Mellan början på 1960-talet fram till början av 1980 revs många hus i den gamla trästaden. Byggnader som många idag överhuvudtaget inte minns försvann, gamla bensinstationer, Norra järnvägsstationen, Epavaruhuset, små bostadshus av trä. Ett mera småskaligt samhälle byttes ut mot ett med större proportioner. Många hus har också strukit med i flera bränder, större och mindre, som drabbat trästaden. Både olyckshändelser och pyromaner har orsakat bränder. Under några år kring mitten på 1970-talet härjade en eller flera pyromaner i Falun, biografen Röda Kvarn brann upp. Där finns nu Dalarnas Försäkringsbolags hus som ritats av förre statsarkitekten Jack Hanson som också är ”pappa” till det svarta Polishuset som är klätt med skivor av hopfogat krossat flis från Falu Gruva.

Till sist får vi höra historien om den stora bataljen ett par dagar före nyår 1957. Smällkall vinterkväll. Ett gäng Borlängekillar som hade råkat i konflikt med grabbar från Falun kom hit i bussar för att genomföra ett organiserat slagsmål. En orsak till bråket handlade om att Borlängekillarna tidigare hade varit på dans i Falun och friat med Faluflickor. Killarna med skinnjackor i Falun blev sura. Omkring 500 unga män sugna på att slåss samlades på Stora Torget. Polisen kallade dit brandkåren som kom med stora sprutan och en brandbil med full vattentank. En oskyldig grupp kristna blev helt nersprutade av vattenslangen, bildörrar som besprutades frös igen, torget blev glashalt när vattnet frös på marken. Det var en himla oreda helt enkelt. Folk sprang hit och dit och flydde från platsen. De inblandade i bråket enades i kampen mot polisen och brandkåren. Till slut blev några av slagskämparna fasttagna och hölls kvar i arresten över natten. Örjan Hamrin berättar engagerat – hans egen pappa var en i den kristna gruppen som hade varit på bio och nu var på väg till Kristinegården för en liten samling. Det var förstås en ordentlig överraskning för dem att hamna mitt i detta tumult.

Visst berikar det ens upplevelse av staden och platsen att få veta vad som har hänt. Stadsvandring är en utmärkt form för detta. Det blir både personligt och underhållande, faktabaserat och informativt. I Falun erbjuds redan flera vandringar med tema kulturhistoria, författare och kring gruvmiljön. Nu ser jag fram emot stadsvandringar som berättar om restauranger som funnits någon gång, om musiker och inte minst om nyare ämnen som kanske graffitti, idrottspersonligheter, växter i stadsmiljö, gamla bilverkstäder. Bara fantasin sätter gränser som det brukar heta…