Moraveteranens bakslag – blir borta ett tag: ”En gammal skada”

Mot både AIK och Timrå saknades Adam Masuhr för Mora IK. Först rörde det sig om en petning och där både Alexander Lundqvist och Isac Heens fick chansen i stället.

Men nu visar det sig att han har drabbats av ett bakslag i sin fotskada – från förra säsongen.

– Det är en gammal skada som han har dragits med under en lång tid. Jag väntar fortfarande på besked från läkare. Det jag vet är att det är en fot som bråkar och att det är en tidigare skada, säger Johan Hedberg, Moras huvudtränare.

– Men Adam är en krigare och en sån som ger allt varje dag och aldrig gnäller. Vi får se vad som händer de närmsta dagarna.

Är det därför han har varit borta?

– Nej, eller det har varit en kombination. Först fick han en dags paus och så slappnade han av lite och sänker man "garden" lite så kommer smärtan. Så länge du har adrenalinpåslaget så kan du oftast klara dig igenom det.

Han blev besviken som han ska vara. Och säkerligen förvånad. Men så funkar det i hockeyns värld.

Hur ser du annars på Masuhrs spel den senaste tiden eftersom att han har fått sitta vid sidan av?

– Jag har pratat med Adam om vad vi behöver från honom. Adam är en kugge och en väldigt viktig spelare. Men sen är ingen bättre än sin sista match. Det finns saker i Adams spel som behöver bli bättre och det har vi påpekat. Sen är det en fråga om hur mycket han tolererar i smärta och vad som är bäst för hans framtida hälsa.

Hur tog han det att få sitta?

– Han blev besviken som han ska vara. Och säkerligen förvånad. Men så funkar det i hockeyns värld. Ingen plats är garanterad för någon. Du kan betyda hur mycket som helst ena dagen och nästa dag får du inte spela. Tyvärr är det en sån bransch. Hade det varit perfekt så hade alla varit friska och alla som är bäst hade fått spela. Vi mår bra av konkurrens, för då vet man att man måste vara på topp.

Inte heller LIF-lånet Alexander Lundqvist går att räkna med mot Björklöven. Leksand har skadebekymmer och behöver därför honom.

Nu blir det i stället Viktor Larsson som bildar det första backparet med kapten Mattias Nörstebö, meddelar Hedberg.

Vi fick se lite vad som krävs för att vara ett bra lag hela tiden

Annars tränade ytterligare en junior med laget under tisdagen. Det var J20-backen Henning Rothsten.

– Alla som är med på isen är aktuella för spel. Med största sannolikhet kommer alla som är med att behövas nån gång under säsongen. Vi kommer in i den tuffaste perioden nu. Både Nils Nordh och Henning är aktuella att komma in med väldigt kort varsel, säger Hedberg.

Hur ser du på backkonkurrensen?

– Det är bra att den finns och att vi har ett djup när det uppstår skador som nu. Sen kan det vara bra att nån får sitta vid sidan av för att reflektera över vad som inte gick så bra.

Jonathan Granström är fortsatt kvar på skadelistan på grund av sviterna från en hjärnskakning. Däremot gör troligtvis Alexander Hilmerson comeback efter att ha drabbats av en lårkaka.

Mot Timrå fick Mora lära sig en läxa, menar Johan Hedberg.

– Vi fick se lite vad som krävs för att vara ett bra lag hela tiden sist mot Timrå. De vinner alla matcher på sin roadtrip, och vi gör en så bra match som vi kan göra. Det var en ganska bra måttstock för att se vad som krävs för att hålla jämnt skägg mot ett sånt lag.

Vad är det lilla sista som krävs mot Löven?

– Vi måste fortsätta på samma sätt. Vår defensiv har blivit starkare, men det finns mycket mer att jobba på. Vi måste bli mycket tuffare framför kassarna. Desperationen i de här lägena var det som vi tryckte på mest under träningen i dag (läs: tisdag).

Efter tio raka matcher med mål i numerärt överläge har det under de två senaste matcherna börjat vackla.

– För mig handlar det mycket om pucktempot. Målskyttet är också en färskvara och självförtroendet likaså. Så länge man tror på det man gör och så länge vi får chanserna, så kommer det att komma, säger Hedberg och tillägger att han inte kommer göra några förändringar i formationerna.

Fakta/Så kan Mora ställa upp mot Björklöven

Målvakter:

Olof Lindbom (Matteus Ward)

Backpar:

Mattias Nörstebö – Viktor Larsson

Kristoffer Gunnarsson – Viktor Amnér

Isak Pantzare – Isac Heens

Forwardskedjor:

Måns Carlsson – Daniel Ljunggren – Johan Persson

Lukas Wernblom – Ludvig Larsson – Oskar Stål Lyrenäs

Oscar Eklind – Robin Johansson – Nils Thomasson

Alexander Hilmerson – Isak Garfvé – Filip Lennström